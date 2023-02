Montero está dispuesta "a ceder" con el PSOE y reformar la ley del 'solo sí es sí'.

EDU BOTELLA

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mostrado este sábado su disposición a ceder en la negociación para reformar la ley del 'solo sí es sí' y aumentar algunas penas por delitos sexuales "si es necesario", mientras fuentes de la parte socialista del Gobierno han instado a Unidas Podemos a dejar de poner el foco en la idea del consentimiento, al que no afectará.

Montero se ha referido a la negociación abierta para la reforma de la ley de Violencia Sexual durante un mitin de Podemos en Murcia, donde ha subrayado que el Gobierno tratará de conseguir "una respuesta unitaria" a la hora de cambiar el texto.

"Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo", ha señalado la ministra de Igualdad, tras señalar que, no obstante, tiene "una discrepancia fuerte" con el PSOE para esa reforma. Montero ha dicho que la ley evita el "calvario probatorio" para las mujeres víctimas y ha subrayado que "lo que toca defender ahora ante las presiones" es que "es agresión sexual si no hay resistencia", porque sin consentimiento "también hay violencia".

En la mañana de este sábado, fuentes de la parte socialista del Gobierno han lamentado que Podemos esté desenfocando el debate sobre la reforma de la ley con la idea del consentimiento, ya que seguirá en el centro de la norma y el único cambio estará en las penas.

Han explicado que los negociadores socialistas el viernes enviaron un texto a la otra parte y están a la espera de su respuesta para avanzar en la negociación.

Como los artículos referidos al consentimiento no se tocarán, las fuentes socialistas del Gobierno entienden que el foco tiene que estar en evitar que sigan dándose casos de rebajas de pena a condenados, que es lo que motiva la reforma de la ley, no en sí se vuelve a poner en cuestión el consentimiento, el solo sí es sí por el que es conocida la ley.

Recalcan que si hubo violencia o intimidación en la relación sexual, la ley ya presupone que no hubo consentimiento y que por eso no es incompatible con tener que probar determinadas circunstancias del delito para poder agravar penas.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, durante un acto de partido en Dueñas (Palencia), se ha mostrado convencido de que habrá pronto un acuerdo con sus "socios" para hacer los "retoques necesarios" a la ley en vigor, sin admitir en ese sentido "ninguna lección" del PP, que no quiere avances en igualdad.

Críticas del PP

El PP este sábado ha reclamado al Gobierno que acuerde la reforma de la ley de forma inmediata. "Proteger a las mujeres es mucho más urgente que proteger a su coalición de gobierno", ha enfatizado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra en la apertura de la vigésimosexta Intermunicipal del partido, en Valencia.

Menos comedida ha estado durante la Intermunicipal del PP su compañera de partido Celia Villalobos, quien ha llamado "tontas" a las "chicas de Podemos". La exministra de Sanidad y exalcaldesa de Málaga ha dicho que las mujeres que supuestamente no eran feministas rompieron techos de cristal, pero luego llegaron "las salvadoras de la patria, las chicas de Podemos", que tienen un "feminismo líquido" y son "tan tontas que se creen que porque entres antes por una puerta eres antifeminista"