Moreno cumple una promesa y se tatúa en el brazo su mayoría absoluta del 19-J. 

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cumplido una promesa que hizo a un tatuador durante la campaña para las elecciones andaluzas y se ha tatuado en el brazo la leyenda 'A58', en referencia a los 58 diputados que le dieron al PP la mayoría absoluta.

Pocos días antes de que comenzara la campaña, Moreno se cruzó por la calle en Roquetas de Mar (Almería) con Javier Pascual, un tatuador que le auguró que iba a sacar mayoría absoluta, al que contestó de forma espontánea que si se cumplía su profecía iría a que le hiciera un tatuaje, según ha explicado este viernes el presidente de la Junta en su cuenta de Facebook.

"Me comprometí con él a que me haría un tatuaje si ganábamos las elecciones con mayoría suficiente y he cumplido mi palabra", escribe Moreno en la red social, en la que incluye un vídeo de cómo le hicieron el tatuaje. El pasado 17 de octubre, aprovechando una visita a la provincia de Jaén, Moreno fue al estudio donde trabaja Javier Pascual, Barbiere, 27, que está en Linares.

El tatuaje elegido finalmente fue el número 58 -los diputados que consiguió el PP- precedido de una letra A mayúscula, en referencia a Andalucía. En el vídeo se ve a Juanma Moreno bromeando con el tatuador sobre el dolor que iba a sufrir haciéndose el tatuaje o sobre la posible adicción que adquieren los que comienzan a tatuarse.