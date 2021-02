Los Mossos investigan el homicidio de una anciana en su vivienda de Calella 

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer de edad avanzada en su domicilio de Calella (Barcelona) con indicios de violencia, aunque las autoridades no han confirmado las causas del fallecimiento. La Policía Local de Calella alertó sobre las 22.00 horas de este domingo a la policía catalana del hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer.

Hasta la zona se desplazaron diversas dotaciones policiales y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que solo pudieron certificar la muerte de la mujer. La División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Metropolitana Norte ha abierto una investigación para determinar las causas de esta muerte, que tratan como un homicidio, según informa Efe.

Otro de los últimos casos donde las autoridades catalanas han comenzado la investigación se produjo cuando Los Mossos d'Esquadra detuvieron a dos hombres, que habían obligado a una mujer, en contra de su voluntad, a prostituirse mientras la retenían en un piso del barrio del Raval. La mujer fue liberada la mañana del pasado lunes, tras la notificación a los cuerpos de seguridad. La rápida acción policial permitió localizar al jefe de la banda y a uno de los implicados de la retención, que fueron identificados como ciudadanos de nacionalidad española de 48 y 28 años.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 25, cuando el 112 recibió la llamada de una mujer explicando que tres hombres la tenían encerrada en contra de su voluntad y la obligaban a prostituirse. Cuando los agentes llegaron a la zona vieron a la mujer en el balcón gesticulando y pidiendo ayuda y cuando subieron al piso la afectada les explicó, a través de la puerta, que no podía abrir porque no tenía llaves y que no la dejaban salir.