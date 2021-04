Polémica en redes por una entrevista en TV al condenado por acoso a Nevenka. 

La entrevista que este jueves por la noche ha realizado Castilla y León Televisión al exalcalde de Ponferrada Ismael Álvarez, condenado por acosar sexualmente a la exconcejala Nevenka Fernández, que fue la primera mujer en España en denunciar públicamente este tipo de acoso hace 20 años, ha generado un rechazo en redes sociales e incluso la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, la ha calificado de "inadmisible".

En la entrevista, el exalcalde se ha negado a pedir perdón a Nevenka, ha asegurado que no se arrepiente de nada porque su condena fue absolutamente injusta y se ha declarado "inocente".

La entrevista ha sido realizada por el periodista José Luis Martín, director del programa "Cuestión de prioridades", quien ha comenzado las preguntas advirtiendo que Castilla y León Televisión ha estado y está al lado de las víctimas de cualquier tipo de violencia y en especial con las que sufren acoso sexual, según recoge Efe.

Ha añadido que la entrevista a Ismael Álvarez tiene un "especial interés informativo" tras el documental sobre el caso Nevenka de Netflix y ha explicado que la única condición impuesta por el exalcalde para romper su silencio con la entrevista ha sido que esta fuera en directo, algo que así ha sido y que en determinados momentos ha sido tensa e incluso el director del programa le ha dicho al entrevistado que supone que mucha gente que la haya visto se habrá sentido ofendida por lo que ha dicho.

El anuncio de esta entrevista por parte de la cadena ha generado rechazo desde esta misma tarde. Entre esos comentarios censurando la entrevista se encuentra Adriana Lastra quien, a través de su perfil de twitter, ha escrito: "Para Castilla y León Televisión es Cuestión de Prioridades darle voz a un acosador condenado. No a Nevenka, ni a su abogado, o a las asociaciones de mujeres que la apoyaron. No, a su acosador. Es inadmisible. No tenéis vergüenza".

En esa misma línea, el líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha escrito que "el espectáculo o la audiencia no valen como excusa y menos si se trata de dinero público. La voz debe ser para la víctima, nunca para un condenado por acoso. Creímos, por un momento, que habíamos avanzado en igualdad pero en Castilla y León hay quienes no cambiarán nunca".

La secretaria de Organización del PSOE en esta Comunidad también ha sido muy crítica por esta entrevista y ha dicho: "Mientras cadenas nacionales privadas vetan a supuestos maltratadores, a un acosador condenado deciden entrevistarlo en Castilla y León Televisión. Sencilla y llanamente no doy crédito, ni lo merecen la víctima, ni ninguna mujer. Lamentable". También la secretaria de acción institucional de Podemos en Castilla y León, Lorena González, ha considerado "indecente" llevar a acosadores a la televisión.