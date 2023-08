El PSOE deja el camino libre al PP para "darse un tropiezo" con la investidura. 

El PSOE ha decidido dejar el camino libre a la posible sesión de investidura del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con lo que ha quitado presión a la decisión del rey Felipe VI, quien ha dado comienzo este lunes a la ronda de contactos de cara a la formación de un nuevo Gobierno. Fuentes de Ferraz han indicado a Efe que el partido no está en una competición con el PP para ver quién va primero a la investidura, y han remarcado que lo que decida el Jefe del Estado "siempre estará bien".

Insisten en que su postura es "ninguna presión" al Rey, como sí hace -dicen- en el Partido Popular. Las mismas fuentes sostienen que si el PP necesita de un tercer tropiezo para darse cuenta de la realidad que le rodea, no será el PSOE el que le quite esa idea y recuerdan el resultado de las elecciones del 23 de julio y de las votaciones para la constitución del Congreso. "Parece que el PP necesita más información para salir del 'shock'", afirman desde el PSOE, donde creen que si ello tiene que pasar por una investidura "fake" no serán ellos los que la impidan.

El PNV se enroca y rechaza a Feijóo

Por su parte, el PNV, formación que podría servir para que Feijóo se convirtiera en presidente, ha considerado a través de su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, que la ronda de contactos que el rey Felipe VI abre este lunes con los partidos de cara a una investidura "se ha convocado un tanto precipitadamente". Esteban ha advertido de que existe "inseguridad absoluta sobre posibles mayorías". Ha reconocido además que no le extrañaría que hubiera una segunda ronda de consultas con los partidos y tampoco ha descartado una repetición electoral, aunque ha dicho que es algo que hay que "evitar".

En una entrevista en la Cadena SER que recoge Efe, el portavoz nacionalista ha asegurado que su partido no ha participado todavía en ninguna negociación de cara a la investidura de algún candidato y ha dejado claro que no apoyarán al popular Alberto Núñez Feijóo porque el PNV no estará "en cualquier combinación en la que sea necesario Vox".

"Es evidente que no tiene posibilidades de salir adelante la candidatura de Feijóo. Ahora bien, la otra candidatura, la de Sánchez, todavía necesita mucho rodaje para poder decir que está en una situación de ir adelante con la investidura, de manera que consiga los votos necesarios. Acabamos de estar hablando de la mesa, pero de la investidura todavía no se ha hablado y, por lo tanto, se necesita más tiempo", ha reiterado.