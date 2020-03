Las marcas que ponen los ladrones en la puerta de las casas antes de entrar a robar

De plástico, de lana, de papel, de cartón, de silicona... El material da igual, lo que es imprescindible es que sean casi invisible. Ese simple detalle es el que avisa a los ladrones de que tienen vía libre -o no- para entrar a una vivienda. Y, por antiguo que parezca, siguen siendo el método utilizado para marcar las puertas, tal y como hacía el grupo criminal que ha sido desarticulado por los Mossos d'Esquadra. Se les investiga, al menos, por 18 robos con fuerza en domicilios por valor de más de 20.000 euros.

La investigación se remonta a noviembre de 2019, cuando se detectó un incremento de robos con fuerza en domicilios. Las pesquisas pronto apuntaron a un grupo de nacionalidad georgiana establecidos en Rubí. El modus operandi era siempre el mismo: los ladrones colocaban un hilo de lana como marcador en la puerta del domicilio metiéndolo entre la puerta y el marco. No siempre los colocan del mismo material ni a la misma altura. Suelen ser de esos materiales para evitar que hagan ruido al caer. Solo si están en el suelo esa puerta ha sido abierta.

Una vez comprobado que nadie entraba en el piso en un tiempo prudencial accedían a la vivienda con el método "bumping", manipulando la cerradura sin forzarla. Algunos de las víctimas podían volver a casa y abrir dando las vueltas de seguridad que tenga su cerradura sin percatarse del robo hasta que no entraban porque los ladrones dejaban la cerradura tal y como se la encontraban.

La investigación confirmó que se trataba de un grupo criminal muy bien organizado: una parte de los miembros investigados se dedicaban a cometer los robos y los otros vendían las joyas sustraídas en establecimientos de compraventa de oro y joyas. El grupo no solo actuaba en Rubí, sino que también cometieron estos robos en otras localidades de Barcelona como Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, Terrassa y Mataró.

Los que cometían el robo eran los encargados de marcas las viviendas. Para ello se dedicaban a ir entrando en los bloques de viviendas e ir marcando las que consideraban podían estar vacías porque el propietario directamente la tuviera sin habitar o bien porque estaban pasando unos días de vacaciones. Desde los Mossos piden extremar la precaución en este último caso porque "nunca sabemos quien está escuchando", aseguran a La Información. Es muy habitual compartir el día exacto en el que vamos a iniciar un periodo vacacional con conocidos, pero si no lo hacemos con cautela puede enterarse alguien que no deseamos. Por no hablar de toda la información que compartimos en las redes sociales sobre nuestro paradero.

Esta primera parte del grupo que ya está detenido ponía la marca en las casas y días después volvía a acceder al bloque de viviendas para comprobar si alguno estaba en el suelo. Sin ningún esfuerzo tenían la información que querían. Si la marca sigue en su sitio cabe la posibilidad de que la casa sea un posible objetivo para ser okupada. En este caso esa información era utilizada para entrar a robar. Tienen todo el tiempo del mundo para observar. Las ocho horas mínimas que el inquilino puede pasar fuera trabajando se convierten en sus ocho horas de trabajo.

Es aquí donde la cerradura juega un papel más importante del que nos creemos. Muchas veces nos preocupamos por tener la mejor puerta del mercado, pero la verdadera enemiga de los ladrones es la cerradura. ¿Cuánto tiempo tiene la de su casa? En diez años han evolucionado demasiado y cada vez se lo ponen un poco más difícil a los ladrones. Es recomendable instalar una que disponga de al menos tres puntos de anclaje (superior, inferior y lateral). Y parece increíble tener que recordar que no se debe dejar la llave debajo del felpudo para que alguien la recoja y si la hemos perdido hay que cambiar sí o sí la cerradura... pero se siguen cometiendo esos errores.

Otro de los consejos que dan desde los Mossos es que los vecinos estén atentos. "Si encuentran alguna de estas marcas hay que llamar a los agentes y no dejarlo en el suelo sino retirarlo y guardarlo". Es la mejor manera que tenemos de ayudar a un vecino que esté siendo observado. "Y si ven personas merodeando desconocidas así como coches que pueden no ser de la comunidad lo mejor es alertar", aseguran.

No son los únicos consejos que ofrecen para proteger la casa con gestos cotidianos que no requieren de esfuerzo económico. Uno de ellos es estar atentos a las obras en el edificio. ¿Desde un andamio se puede acceder a mi vivienda? También es muy recomendable que un vecino nos retire la correspondencia del buzón si vamos a pasar unos días fuera para evitar dar la sensación de que no estamos e impedir que alguien se haga con nuestros datos personales.