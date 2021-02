Sanidad prepara una Semana Santa para evitar la temida cuarta ola de la Covid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba ayer que seguirá el Estado de Alarma porque "no podemos bajar la guardia". Desde Sanidad no se quiere ni hablar de una cuarta ola del coronavirus. Y los expertos no dejan de avisar ante lo que se está llamando ya desescalada de que hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar de nuevo que 'salvar la Semana Santa' se convierta en lo que fue 'salvar la Navidad'. En este contexto tanto el ministerio de Carolina Darias como las comunidades autónomas trabajan en una batería de medidas para evitar que la Semana Santa ponga en peligro el descenso de la incidencia y propicie una nueva ola.

Desde la semana pasada, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) trabaja en la elaboración de un documento de medidas a adoptar "de manera compartida" para consolidar la caída de los contagios que España encadena desde hace días, según ha desvelado este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Tanto el Gobierno como los consejeros tienen "especial sensibilidad" en evitar a toda costa que se vuelva a repetir "un incremento no deseado" de la incidencia tras "un periodo en el que se relajan en exceso las medidas" y que, por las características de las fechas, aparejan una mayor movilidad y contactos sociales.

De hecho, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha admitido que la desescalada del verano fue demasiado rápida y ha considerado que eso es una lección para que todo el mundo asuma como propio el reto de evitar la cuarta ola. Por ello, las dos administraciones están "trabajando de manera coordinada" para llevar próximamente al CISNS un documento "de actuaciones compartidas" para que los ciudadanos sepan, "semanas antes de la Semana Santa, qué se puede hacer y qué no", ha subrayado la ministra.

Siguen en riesgo extremo

Un día más, la propagación del coronavirus ha seguido su camino descendente y la incidencia acumulada en 14 días por cada 100.000 habitantes ha caído a 218,6; solo Madrid, Euskadi, Ceuta y Melilla se mantienen en riesgo extremo al superar los 250 casos por cada 100.000 habitantes. El Ministerio de Sanidad ha notificado además una nueva reducción de la presión en las ucis hasta el 30,5 %, un punto menos que ayer, mientras que el porcentaje de camas ordinarias ocupadas por pacientes covid es del 10,67 %. La serie histórica ha añadido otras 389 muertes, con lo que la cifra total se eleva a 68.468.

Datos que indican que "estamos en el camino pero no nos podemos confiar, no podemos bajar la guardia porque todavía queda mucho camino por recorrer", ha insistido Darias, que ha vuelto a hacer un llamamiento "a la prudencia, a la responsabilidad y al sentido común porque sabemos de las experiencias pasadas". "Está en nuestras manos seguir que este camino de descenso sea una incidencia por debajo de 50", por lo que "tenemos que perseverar en la toma de medidas restrictivas", especialmente de "aquellas que sabemos que son efectivas", ha incidido.

Tanto ha insistido en su llamamiento a la "cultura de la prevención" que ha desaconsejado, "por coherencia" las manifestaciones del 8M: "No ha lugar, lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana", ha zanjado.

Ralentización del descenso

De ahí que Darias haya reiterado a las comunidades la importancia de hacer una desescalada "lo más gradual posible" y con la mayor de las prudencias: "Sabemos las consecuencias que han traído las desescaladas anteriores de manera abrupta". En algunas comunidades como Euskadi o Cataluña ese descenso se está ralentizando e "incluso llegando a una zona valle"; de hecho, ambas autonomías "están siendo objeto de estudio" y de monitorización constante por si pudiera haber un cambio de tendencia.

Sin olvidar la irrupción de cuatro nuevas variantes -dos de ellas ya presentes en España-, que se suman a la británica, sudafricana y brasileña, y de las que se está analizando su posible escape inmunitario, todo lo cual obliga a extremar la precaución para esquivar la cuarta ola.

Más vacunados que contagiados

La esperanza sigue estando en la vacuna: el número de sueros administrados a la población supera los 3,2 millones (3.284.678), el 72 % de los recibidos, con lo que ya supera al de contagios (3.170.644). Darias ha hecho un reconocimiento al esfuerzo de todas las comunidades en el ritmo de vacunación y ha comentado que trabajan con todas ellas para organizar los "planes operativos" de cara al incremento de vacunas en el mes abril. Con lo que ha rechazado que se esté produciendo un frenazo en la inmunización: "No hemos observado una bajada del ritmo, antes al contrario", ha afirmado.

El Gobierno ha ejecutado ya la compra de 136 millones de dosis de la vacuna contra la covid-19 procedentes de cinco farmacéuticas (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Janssen y Curevac), según ha anunciado esta mañana el presidente, que ha reiterado el "ambicioso" objetivo de tener vacunada al 70 % de la población antes de que acabe el verano. La campaña sigue avanzando, y mañana está previsto que la Comisión de Salud Pública, tras analizar la propuesta que le ha hecho la ponencia de vacunas sobre pacientes de alto riesgo menores de 60 años, dé a conocer los primeros grupos de enfermos crónicos que serán priorizados en el plan.

En este sentido, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) ha instado a "no perdernos en debates sobre una ordenación precisa del riesgo de los distintos grupos de pacientes" porque no existe todavía evidencia sólida para establecer una prelación de riesgo individual de los diversos colectivos y porque "la priorización según riesgo individual no debe frenar el objetivo de alcanzar lo antes posible la protección colectiva".

La Facme defiende la priorización que se ha hecho por grupos de edad y propone seguir manteniendo este criterio, seguido de otros adicionales de riesgo según indique la evidencia científica disponible, de acuerdo con la difundida hace semanas por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH). De momento, lo que ha aprobado hoy el Consejo es que los desplazados sean atendidos en la comunidad en la que estén residiendo. Y también la actualización, diez años después de la última, de la Estrategia en Cáncer, en la que han participado comunidades, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y el Instituto de Salud Carlos III.

El documento aborda aspectos clave como la prevención mediante estilo de vida saludable, el diagnóstico precoz, la progresiva extensión del modelo de atención multidisciplinario, los avances en la medicina de precisión y los retos de atención psicológica y evaluación de las necesidades de los pacientes que han sobrevivido al cáncer.