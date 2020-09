Valencia prorroga 21 días más las medidas restrictivas por los rebrotes.

El 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado este sábado la ampliación a 21 días más de las últimas medidas, decretadas el pasado 17 de agosto, para frenar los contagios por Covid-19 y la expansión de la pandemia en la Comunidad. Además, las restricciones se extenderán a los salones de juego o casinos que, ahora tendrán que cerrar a las 01.00 horas, al igual que los restaurantes y no podrán admitir nuevos clientes a partir de las 00.00 horas.

Así lo ha anunciado Puig en una comparecencia ante los medios de comunicación, en la ha señalado que a pesar de la situación "compleja" que vive la Comunidad, se ha observado una "estabilización de la curva de contagios", con un "equilibrio" entre las altas y los nuevos positivos. El responsable del Consell ha dado a conocer esta decisión, que está previsto que se publique en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) este lunes y que entre en vigor el próximo martes, 8 de septiembre, tras mantener una reunión por videoconferencia con la consellera de Sanidad, Ana Barceló.

"Hay que acelerar el control de la pandemia, por ello, hay que ser constantes en las medidas restrictivas y preventivas puestas en marcha para insistir en esta línea", ha manifestado. Asimismo, el jefe del Consell ha destacado que en los últimos días la Comunidad está realizando una media de 10.000 PCR diarias, que dan una información "muy valiosa". En cuanto a la presión hospitalaria, Puig ha apuntado que crece "muy suavemente" y ha descartado cualquier situación de "alarma". "La situación está controlada y hay que ser constantes en las medidas restrictivas para acelerar en el control de la pandemia", ha remarcado.

Los rastreadores de la UME se incorporarán el lunes

Puig ha indicado que la semana pasada se produjo una primera reunión con la Unidad Militar de Emergencias (UME) y ha concretado que los efectivos de rastreo del Ministerio de Defensa comenzarán a actuar "en los próximos días" en la Comunidad. En este sentido, ha defendido su actuación para "forjar la mejor respuesta posible" ante el inicio del curso escolar. Así, ha transmitido un mensaje de "seguridad en las aulas, corresponsabilidad y agradecimiento" ante un curso "clave". "Toda la comunidad educativa trabaja para asumir la situación con la máxima seguridad", ha valorado.

Medidas

Las medidas que se prorrogan, aprobadas el 17 de agosto tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se refieren al ocio nocturno, hostelería y restauración, eventos masivos, residencias, tabaco y cribados. En lo que respecta al ocio nocturno, en la Comunidad Valenciana se mantendrá la suspensión de la actividad de discotecas, salas de baile, karaoke y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo.

Asimismo, en los establecimientos de hostelería y restauración, terrazas y bares o restaurantes de playa, se mantiene la obligación de asegurar 1,5 metros entre las mesas o agrupaciones de mesas. Esta distancia tiene que estar medida entre las personas más próximas de las diferentes mesas o agrupaciones, que deben tener una ocupación máxima de 10 personas. Por otro lado, los establecimientos y servicios de hostelería y restauración deberán seguir cerrando no más tarde de la 01.00 horas. Además, no se pueden consumir productos o bebidas del establecimiento fuera del área limitativa de la terraza, y no se permite el consumo colectivo o en grupo de bebidas en la calle o en espacios públicos.

La nueva resolución incluye, como novedad con respecto a la anterior, que los establecimientos considerados como casinos de juego, salas de bingo, salones de juegos, salones recreativos y locales específicos de apuestas también deberán cerrar no más tarde de las 01.00 horas, sin que pueda permitirse el acceso de nuevos clientes a partir de las 00.00 horas. Estas medidas son de aplicación todos los días de la semana, incluidos los festivos.

Además, se mantiene la recomendación de limitar las reuniones familiares o sociales, en espacios privados, a un máximo de 10 personas. Respecto a eventos y actividades cuya afluencia prevista supere las 400 personas, su organización continúa supeditada a autorización previa por parte de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Se mantiene la prohibición de fumar en la vía pública o en espacio al aire libre cuando no se puede respetar una distancia mínima interpersonal de al menos 2 metros. Esta limitación aplica a cualquier dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados, incluidos cigarrillos electrónicos o vapeo.

Tal y como se indicaba en la anterior resolución y sin perjuicio del desarrollo correspondiente que establezca la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, en las residencias y centros sociosanitarios, también en los centros de carácter residencial de tratamiento de las adicciones dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal, se realizarán pruebas PCR a todos los nuevos ingresos y reingresos con 72 horas de antelación como máximo.

Además, siguen limitadas las visitas a una persona por residente, extremando las medidas de prevención, y con una duración máxima de una hora al día, a excepción de aquellas personas que se encuentren en proceso del final de la vida.

"Los resultados de las PCR no superan las 48 horas"

A preguntas de los medios, Puig ha negado que haya alguna localidad valenciana en supervisión por circunstancias similares a las de Benigànim (Valencia), donde Sanidad estableció el confinamiento de la misma el pasado lunes. Respecto a los "retrasos" en la obtención de resultados de las pruebas PCR, Puig ha garantizado que la situación "se ha normalizado" y que actualmente el tiempo de espera "no supera las 48 horas".

Finalmente, en relación a la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2021, ha defendido que la voluntad del Consell es "defender la recuperación de los valencianos" y que "intentar sumar siempre es un paso positivo". "De esta crisis tendremos que salir juntos", ha remarcado.