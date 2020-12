Viajar entre comunidades en Navidad: ¿cómo justifico el desplazamiento?

El Ministerio Sanidad y las comunidades autónomas han logrado, por fin, consensuar medidas comunes para tratar de evitar el aumento de contagios de la Covid-19 en Navidad y que si bien restringen la movilidad entre territorios, permiten las visitas a familiares y amigos, así como reuniones que no podrán ser de más de diez personas en las fechas más señaladas. Entre las medidas aprobadas están retrasar el límite a la movilidad en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1.30 horas, el cierre perimetral en todo el periodo navideño, y cenas y comidas de no más de 10 personas, , el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

Para el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el acuerdo alcanzado este miércoles al que se ha abstenido Cataluña y Madrid se ha opuesto al cierre perimetral, se resume en una frase: "En Navidad nos quedamos en casa y limitamos todos los movimientos prescindibles".

Una de las medidas que más ha suscitado controversia o debate ha sido la de los desplazamientos entre CCAA. Y es que, hay confinamiento perimetral, pero sí se podrá viajar, aunque solo para acudir al domicilio familiar. A decir verdad, esto es algo que ya plantearon algunas comunidades como Navarra y la Comunidad Valenciana. En la práctica es: se mantienen los confinamientos perimetrales por CCAA, pero se podrán 'saltar' para, como decimos, el "reagrupamiento familiar". De esta medida, quedan exentas Canarias y Baleares debido a sus características propias de la insularidad, por lo que efectuarán las medidas que se consideran oportunas.

No hará falta justificante

Así las cosas, la pregunta era evidente: ¿cómo justifico, entonces, que voy a un domicilio familiar y no a hacer turismo? De ninguna forma. Es decir, no se pedirá ningún documento que certifique que el desplazamiento es para visitar a la familia. Según dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "no se ha definido un justificante concreto". Así, a lo que apela el Gobierno es a la "responsabilidad" de la población.