Guía de medidas en Navidad: reuniones, toques de queda, restricciones, viajes...

Apenas falta un mes para que lleguen las navidades más atípicas que se recuerdan. Hablamos de una época del año que se traduce en millones de desplazamientos, reuniones y fiestas con centenares de personas, aglomeraciones en los comercios, regalos, compras, cenas, comidas... todo esto en medio de una pandemia que en España ya ha dejado más de un millón de contagiados (al menos, de los que se tiene registro), y más de 45.000 fallecidos. La situación aviva los fantasmas de una tercera ola de la que ya han alertado numerosos expertos, cuando, para más inri, la segunda ola parece estabilizada pero no neutralizada.

Con este panorama, el Gobierno y los ejecutivos autonómicos han perfilado, tras varios días de negociaciones, el que será el plan de restricciones y movilidad de estas navidades, con dos objetivos claros encima de la mesa: el primero, no cancelar unas fiestas que en lo económico y en lo social mueven tanto; el segundo, evitar que el número de ingresos, contagios y decesos vuelva a dispararse en enero. Veamos, a continuación, todo lo que se podrá (y no) hacer en estas fiestas.

¿Cuándo entran en vigor las medidas? ¿Cuándo se acaban?

Bien, lo primero de todo. ¿Cuándo entrarán en vigor y cuándo se acabarán las restricciones de Navidad? El plan está pensado para que se ejecute desde el miércoles, 23 de diciembre, hasta el miércoles 6 de enero.

¿Se podrá viajar entre comunidades? Sí, pero...

Sí, pero solo para acudir al domicilio familiar. A decir verdad, esto es algo que ya plantearon algunas comunidades como Navarra y la Comunidad Valenciana. En la práctica es: se mantienen los confinamientos perimetrales por CCAA, pero se podrán 'saltar' para, como decimos, el "reagrupamiento familiar". De esta medida, quedan exentas Canarias y Baleares debido a sus características propias de la insularidad, por lo que efectuarán las medidas que se consideran oportunas.

¿Se puede viajar para hacer turismo? (Por ejemplo, una casa rural)

No. Como decimos, la 'libertad de movimiento' entre comunidades solo está permitida para acudir al domicilio familiar. No se podrá ir a casas rurales, ni excursiones, etc.

¿Y cómo justifico mi viaje entre CCAA?

De ninguna forma. Es decir, no se pedirá ningún documento que certifique que el desplazamiento es para visitar a la familia. Según dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, "no se ha definido un justificante concreto". Así, a lo que apela el Gobierno es a la "responsabilidad" de la población.

¿De cuánto serán las reuniones?

El límite fijado para los encuentros familiares o allegados es de diez personas. Eso sí, esto sólo estará en vigor los días 24, 25, 31 y 1. Es decir, el día, por ejemplo, sábado 26, no se podrá celebrar un evento con más de seis personas.

¿Cuentan los niños?

Sí. Galicia y Cataluña plantearon la posibilidad que a la hora de contar comensales, los menores no contasen. Sin embargo, el ministerio de Sanidad, matizó que sí contaban.

¿Hay toque de queda?

Sí, aunque se amplia a las 1.30 horas para las noches del 25 al 24, y del 31 al 1 de enero. El resto de días estará sujeto a lo que, actualmente, fija cada comunidad.

¿Es obligatorio hacer cuarentena antes de las reuniones?

No. Pero sí es necesario, según el Gobierno que ha instado a limitar las interacciones sociales y extremar las medidas, diez días antes de las celebraciones.

Qué pasa con eventos presenciales como las cabalgatas

Según el plan de Sanidad, los eventos presenciales con elevada afluencia al público están prohibidos, salvo que se garantice el cumplimiento de las medidas. Es decir, se podrán celebrar cabalgatas, aunque se sugiere hacerlas de forma estática y controlando el acceso. Por ejemplo, en el caso de Vigo, que ayer celebró su ya mítico encendido de luces, los Reyes Magos permanecerán quietos a lo largo de la avenida de Castelao y no habrá reparto de caramelos.

¿Hay aforo limitado en bares y restaurantes?

Los establecimientos siguen con las mismas normas y restricciones que las actuales. Se insta, eso sí, a reforzar las medidas y a insistir en el uso de mascarilla cuando no se esté comiendo o bebiendo.

¿Podrán ir a comprar dos personas juntas?

Por lo pronto, todavía no hay obligación -como sí existía durante el primer estado de alarma- de ir solo una persona a comprar. Sin embargo, si el aforo se completa, los comercios sí que pueden volver a implantar esta medida en momentos puntuales. El Gobierno ha recomendado a la población que evite aglomeraciones en calles y centros comerciales y que organice con antelación las compras navideñas.