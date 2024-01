Las aerolíneas urgen al Gobierno a lanzar ayudas a la producción de biocombustibles

Los combustibles sostenibles de aviación (SAF, por sus siglas en inglés) son, bajo un amplio consenso en el sector, una oportunidad única para convertir a la industria española en líder de la producción de este carburante. Aerolíneas y petroleras concentran sus esfuerzos en asentar los cimientos de la industria para desarrollar un combustible clave en la descarbonización del sector aeronáutico pero, al igual que ocurre en el resto de activos involucrados en la carrera por reducir emisiones, se topan con un elevado muro de costes que lastran su implementación.

En aras de superar la brecha de precio -entre tres y seis veces más caro que el combustible convencional- y potenciar su producción en escala, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) propuso en repetidas ocasiones al Gobierno la puesta en marcha de un plan de incentivos dirigido a los productores para facilitar la implementación de SAF. El Ministerio de Transportes, entonces dirigido por Raquel Sánchez, abrazó la medida y el PSOE trasladó la petición a su programa electoral del 23-J, donde se comprometió a "elaborar un plan de ayudas para el desarrollo de instalaciones de producción de combustibles sostenibles".

Ahora, la patronal urge a la cartera recién asumida por Óscar Puente que no guarde en el cajón esta medida y concrete cuanto antes el plan de ayudas para fomentar su producción. Desde ALA aseguran a La Información que todavía no se ha producido una reunión con el nuevo Ejecutivo para tratar este asunto, pero enfatizan la importancia de "no perder más tiempo" en brindar el apoyo necesario a los productores para no quedar descolgados de una carrera industrial donde otros países ya nos sacan ventaja.

Las aerolíneas respaldan su reclamo en la iniciativa ReFuelEU Aviation aprobada por el Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre, que dota de seguridad jurídica a la industria y establece una implementación escalada de combustibles sostenibles en la aviación europea a partir del año que viene. Para entonces las aerolíneas deberán volar con un 2% de combustibles sostenibles, que se irá elevando de forma progresiva hasta cubrir el 70% en 2050.

"Es una oportunidad muy grande para llevar a la industria española a liderar la exportación de SAF a nivel mundial"

En esta coyuntura, las exigencias europeas ponen en valor la necesidad de convertir a España en un país exportador de combustible sostenible. "Es una oportunidad muy grande para llevar a la industria española a liderar su exportación de SAF a nivel mundial", esgrime Carolina Herrero, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de ALA, quien también destaca la riqueza de recursos que sitúan al país como una gran potencia productora.

Hasta conseguirlo, queda un largo camino por recorrer. En 2019, este carburante 'verde' representaba un anecdótico 0,1% sobre el total del combustible, mientras que de cara a 2050 se estima que la aviación española necesitará producir cinco millones de toneladas de SAF cada año para cumplir la hoja de ruta trazada por la descarbonización. Una producción en masa sólo puede ser sostenida con una sólida red de infraestructura debajo. Y PWC cifra entre 30 y 40 las plantas que deben estar en funcionamiento para cubrir toda la demanda nacional. De llevarse a cabo, el estudio elaborado por la consultora concluye que la producción de SAF, si se toma como referencia la construcción y posterior producción de 32 plantas, tendría un impacto en el PIB de 56.000 millones de euros y generaría 270.000 nuevos puestos de trabajo.

Incentivos fiscales al SAF en otros países

Su potencial convierte al SAF en todo un tren catalizador de empleo y riqueza que países como Estados Unidos no quieren dejar escapar. El Gobierno de Biden ya se ha aventajado al resto en la carrera exportadora a través de beneficios fiscales para los productores de SAF, que favorecen la producción de SAF a precios competitivos con el fin de concentrar su elaboración. Gracias a esta medida incluida en la Ley de Reducción de la Inflación (2022), los productores estadounidenses pueden desgravarse 1,25 dólares por cada galón de SAF vendido (3,78 litros).

Pero no hace falta cruzar el charco para encontrar políticas que incentiven su producción. También en 2022, Reino Unido se comprometió a destinar 165 millones de libras (191 millones de euros al cambio actual) con el objetivo de levantar cinco plantas enfocadas a la elaboración de carburante eficiente para el año 2025.