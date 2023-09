"España tiene todas las capacidades para liderar la producción de SAF en Europa"

Tras más de un año de trabajo, el eurodiputado liberal José Ramón Bauzá presume de haber sacado adelante una de las medidas que cambiarán la aviación mundial en calidad de ponente de la iniciativa ReFuelEU Aviation, que logró un apoyo casi unánime del Parlamento Europeo para impulsar el uso de combustibles sostenibles en el sector aéreo (SAF). Para alcanzarlo hubo que poner de acuerdo a Comisión Europea, Consejo Europeo y la práctica totalidad de los grupos políticos que conforman la Eurocámara, un intenso trabajo para alcanzar un consenso poco común en la institución comunitaria.

El SAF está llamado a ser la solución casi definitiva para descarbonizar el sector aéreo, al contemplar su utilización en los aviones que despeguen desde cualquier aeropuerto europeo a partir del año 2025. Un cuarto de siglo después, en 2050, el 70% de sus depósitos deberán ser llenados con este nuevo queroseno que se produce con desechos vegetales, restos de poda o incluso huesos de aceituna, pero que todavía hoy tiene muchos retos por delante para convertirse en realidad. El eurodiputado atiende en el Parlamento Europeo a La Información una vez lograda la aprobación de la iniciativa.

P: ¿Es factible el objetivo de la neutralidad climática de la UE para 2050?

R: Se están dando todos los pasos necesarios para que así sea, pero será necesaria la implicación de todos los sectores implicados, porque una cuestión es el deseo del político y otra la realidad tecnológica. Depende de muchos factores, muchas circunstancias y muchos imprevistos.

P: Como se explica al ciudadano medio que la UE sea muy exigente con sus políticas climáticas, pero estas no apliquen otros países contaminantes como EE.UU. o China?

R: Europa es una pequeña región en el mundo, una pieza muy pequeña dentro de un gran puzle. Nuestras decisiones pueden implicar el movimiento de otras piezas, pero no disponemos de todos los engranajes. Si no les concienciamos e implicamos, lo que hagamos serán migajas, aunque alguien tiene que arrancar los cambios. Es muy importante definir cuáles son nuestros objetivos, pero más importante aún es definir las estrategias, no podemos quedarnos solos ni perder la competitividad de nuestras empresas.

Todos los aviones que despeguen desde la UE deberán usar SAF

P: La directiva sólo aplica a aeropuertos y países de la UE, lo cual podría dotar de una cierta ventaja competitiva a Reino Unido. ¿Estas diferencias pueden dar lugar a que sus aerolíneas ganen competitividad frente a las comunitarias?

R: Las aerolíneas y los países que operen en territorio de la UE tendrán que cumplir la reglamentación. Un porcentaje de sus operaciones, todas las que despeguen desde aeropuertos europeos, tendrán que cumplir la norma para que no tenga una desventaja competitiva respecto al resto de aerolíneas. Además, la reglamentación contempla un período de flexibilidad, hay 10 años para adaptarse a ella.

P: La directiva contempla instrumentos financieros para desarrollar el SAF. ¿Se han definido?

R: Hoy por hoy es muy caro porque hay muy poca producción y no había ninguna seguridad jurídica en cuanto a qué va a pasar. Cuando la norma entre en vigor, los productores empezarán a producir de forma progresiva, de forma que tendremos cada vez más cantidad a precios más competitivos. Además, se van a destinar 20.000 millones de euros a compensarlo por bonos de emisión. Pero el objetivo es conseguir la implicación de aerolíneas, aeropuertos y estados para que compensen fiscalmente todo aquello que incentive su uso, puesto que cuanto más se emplee, menos queroseno se usará y menos bonos de compensación de emisiones se comprarán. Proponemos incentivar los usos, no penalizarlos.

El SAF encarecerá el precio de los billetes de avión

P: Las aerolíneas admiten que el combustible sostenible es muy caro. ¿Afectará al precio del billete final?

R: A corto plazo sí, no hay que engañarse. Pero ahí tienen que entrar los estados miembros para incentivar el uso y compensar el precio. Si no, uno de los mayores perjudicados será el sector turístico. En todo momento hemos pedido tener mecanismos de compensación para que no aumente el precio final del billete del usuario. Con el tiempo será más barato. Ahí es donde tienen que entrar los Estados, para evitar las subidas al usuario final, si no las compañías lo repercutirán directamente en el turista.

"España tiene empresas y renovables para arrancar la producción, pero necesita de voluntad política"

P: La aspiración de Europa es liderar el mercado de SAF, pero el de combustible está controlado por EE.UU. y los países de la OPEP. ¿Llegaremos a verlo?

R: No solo es factible, es posible y España debería ser uno de ellos. Si tuviese un gobierno serio, responsable y vinculado con hechos en conseguir la sostenibilidad en el sector aéreo, debería ser el que impulse estos procesos de transición. España tiene todas las capacidades y oportunidades para liderar la producción en Europa, pero es momento de llenar los proyectos del Gobierno de medidas efectivas. Solo depende de voluntad política.

P: ¿Cree que nuestro país llegará a aportar recursos nacionales para el desarrollo de esta industria?

R: Si hubiera una verdadera relación entre el Gobierno y las empresas que lideran el sector, ya deberían estar preparados para que, en el momento que la normativa entre en vigor se pongan en marcha. España tiene empresas, materias primas y energías renovables como para arrancar la producción, pero necesitan de voluntad política para generar incentivos fiscales, disponer los fondos Next Generation a disposición del sector productivo y que empiecen a producir. Cada minuto que perdemos en hacerlo, habrá otro país que sí lo esté haciendo.

P: ¿Son realistas los objetivos fijados en relación con el tiempo que se necesita para escalar la producción de SAF?

R: Los objetivos de partida fijados por el Consejo estaban mucho más alejados de los que hemos conseguido. Ha sido un reto y yo, como ponente, me siento muy orgulloso. Son objetivos realistas, pero podrían reducirse en el tiempo, dependiendo de si se incentiva su producción. Pero eso depende de cada estado, habrá países que estén dispuestos a promover el uso y a otros no les interesará tanto. Me preocupa mucho lo que haga España, porque no hay país con más ventajas para liderar esta producción. Sería un despropósito que no lo hiciera.

Bauzá, en la presentación de la iniciativa en el Parlamento Europeo Parlamento Europeo

P: ¿La norma contempla gravar los vuelos que no usen SAF?

R: Las compañías aéreas tienen que asegurar el uso de un determinado porcentaje respecto a su número total de operaciones, el llamado "book and claim", lo que estimula que las compañías compren masivamente en aquellos puntos donde el combustible es más barato para completar sus objetivos. A las aerolíneas no se les pide que tengan un porcentaje de uso en cada aeropuerto, sino a nivel global, y eso se supervisa con certificados avalados por las instituciones europeas. Así se fomenta el uso, se estimula el consumo en las zonas donde sea más interesante y se logra que aquellas que no lo son compitan por serlo, generando una dinámica de competencia.

P: El primer gran reto está a la vuelta de la esquina, 2025. Los aviones deberán llevar un 2% de biocombustibles. ¿Esa producción está garantizada?

R: Existen muchas posibilidades de que se cumpla, pero si no se hiciera, existe una tabla de compensaciones para los dos siguientes años. Es un mecanismo de flexibilidad que ha permitido satisfacer a todas las partes implicadas, hasta el punto de creer que es la mejor normativa para descarbonizar realmente el sector. Las otras medidas son disuasorias: el impuesto al queroseno o la compra de derechos no hacen que se deje de emitir, solo el SAF disminuye las emisiones.

P: ¿Qué sensación se lleva tras conseguir que esto salga adelante?

R: Es el último dossier del paquete legislativo Fit for 55, lo que indica la dificultad de la negociación y el tiempo que ha sido necesario para alcanzar este acuerdo. Me voy francamente satisfecho porque hemos conseguido el apoyo de todas las formaciones políticas, siendo un sector muy complicado y que ha sido criminalizado por algunos partidos políticos y gobiernos turismofóbicos. Creo que es un muy buen texto, sienta las bases para garantizar la sostenibilidad del sector aéreo. Legislando y regulando el SAF en el sector aéreo nos aseguramos mantener la industria turística. Ahora sólo depende de la voluntad de los estados miembros sobre cómo aplicarlo, pero España está llamada a liderar la producción en Europa y en todo el mundo.