Islandia planea vender deuda verde seis años después de lanzar su plan climático

Seis años han trascurrido desde que el Gobierno islandés diseñase un plan de acción climático, hasta que el pequeño país insular ha puesto sobre la mesa la posibilidad de vender su primer bono verde. Islandia ha designado bancos para una oferta de referencia denominada en euros a 10 años, según una persona familiarizada con el asunto, que ha consultado Bloomberg y ha pedido no ser identificada porque no está autorizada a hablar al respecto. La misma fuente asegura que la transacción surgirá sujeta a las condiciones del mercado y se han programado reuniones con inversores para el martes y miércoles.

Los prestatarios soberanos se han beneficiado de una fuerte demanda por su deuda desde el comienzo del año, con libros de órdenes en algunos casos alcanzando niveles récord. Las ventas de deuda sostenible también han tenido un fuerte comienzo, alcanzando un récord de 150.000 millones de dólares en el que ha sido el mes de enero más ocupado de la historia. Islandia, con calificación A2/A/A, será el segundo país soberano este año en vender deuda verde por primera vez a inversores. Sigue así a Rumania, con una calificación más baja, que firmó un acuerdo de 2.000 millones a través de un tramo de 12 años en febrero.

Recaudar fondos en euros podría ayudar al país a atraer nuevos inversores en un escenario donde la deuda extranjera sólo representa el 16% de su emisión. El gobierno dijo el año pasado que esperaba equilibrar su presupuesto dos años antes de lo previsto anteriormente. Sin embargo, al igual que otros países, está lidiando con un problema de inflación persistente. El banco central mantuvo su tasa de referencia en el nivel más alto desde 2009 el mes pasado para asegurar que la inflación continúe en una trayectoria descendente. Ahora, las negociaciones salariales y la actividad volcánica amenazan con provocar un resurgimiento de los aumentos de precios.

Islandia está comprometida a ser neutra en carbono para 2040 y ha actualizado su marco de financiamiento sostenible. Está persiguiendo la descarbonización en nueve sectores, incluyendo transporte y uso de productos químicos. La nación aún no ha vendido deuda ética, aunque su capital, Reykjavik, ha emitido dos bonos de sostenibilidad en moneda local, según datos de Bloomberg. BNP Paribas SA, DZ BANK AG, JPMorgan Chase & Co. y Nomura Holdings Inc. son los principales agentes conjuntos para la venta.