Doncic confirma que ya es una estrella de la NBA tras deslumbrar en el All Star

Pocos europeos logran irrumpir con fuerza en un mercado como el norteamericano y la NBA, el paraíso para los amantes del baloncesto. Sin embargo, el que fuera jugador del Madrid, Luka Doncic parece no tener techo. El jugador esloveno rozó el doble-doble en el partido de futuras estrellas del 'All Star' de la NBA que se está disputando en el Spectrum Center de Charlotte, y que terminó con la victoria del combinado estadounidense sobre el resto del mundo por 161-144.

Doncic, que fue titular y disputó 24 minutos, terminó el partido con 13 puntos y 9 asistencias, añadiendo a su estadística dos robos y cinco rebotes, números que hablan de la buena adaptación del exjugador del Real Madrid a la mejor Liga del Mundo y al espectáculo del 'All Star'.

El escolta, que está cuajando una gran temporada en Dallas, se mostró "satisfecho" tras su actuación en la cita de las estrellas y agradeció a sus excompañeros merengues sus consejos antes de marchar a Estados Unidos el pasado verano. "Hay varios jugadores del Real Madrid que me ayudaron mucho", dijo.

"Si juegas bien en Europa, puedes jugar bien aquí y si juegas bien aquí creo que puedes jugar en cualquier lado", añadió el esloveno, que estará pendiente del estado de salud de Anthony Davis por si acaso le llaman para suplirlo en el 'All Star'. "Había grandes jugadores que podían ir. Sé que tuve mis opciones, pero al final no pudo ser e incluso pensé en irme a la playa a descansar", comentó.

En cualquier caso, Doncic está "preparado" por si hubiese una llamada de última hora después de la derrota de anoche ante un poderoso combinado de futuras estrellas estadounidenses. Los 'locales' estuvieron liderados por Kyle Kuzma, MVP del envite con 35 puntos. El jugador de Los Angeles Lakers además firmó 6 rebotes, un tapón y dos asistencias.

'Bronca' de Nowitzki y apuesta por un triple

Además, la cita dio mucho de sí para el espectáculo. Las cámaras grabaron dentro del vestuario la charla técnica de Dirk Nowitzki, que ejerció de entrenador de los prometedores jugadores del 'resto del mundo'. Durante su intervención sacó la sonrisa de Doncic al pedirle que "no bote el balón 20 veces". "Quiero que os paséis el balón y no que uno lo esté botando 20 veces, como hace Luka en los Mavericks", dijo a sus pupilos el veterano jugador alemán, otro de los protagonistas del 'All Star', y su compañero en los Dallas Mavericks.

Por su parte, Doncic protagonizó otra anécdota durante el calentamiento al apostarse una canasta desde el centro del campo. El exjugador del Real Madrid y campeón de Europa aceptó el trato, lanzó sin pensárselo y la metió antes de aceptar un billete de un miembro del staff del equipo.