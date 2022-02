Los 10 errores más comunes que debes evitar si quieres ahorrar más dinero

El encarecimiento de la vida golpea el bolsillo de los ciudadanos. Todas las familias tienen la intención de ahorrar para llegar a fin de mes más holgadas. Sin embargo, no todas lo logran. A menudo se cometen errores que se pueden acabar convirtiendo en problemas económicos. En Finect hemos recopilado los 10 errores más comunes que conviene evitar si se quiere ahorrar

1. No controlar las finanzas familiares

Uno de los errores más frecuentes cuando una familia quiere ahorrar es no controlar las finanzas. No se puede pretender guardar dinero de forma frecuente sin conocer antes cuáles son los ingresos que llegan cada mes al hogar y los gastos que se producen a lo largo de ese periodo. Por ello, conviene llevar una especie de libro de cuentas. No importa que este registro se lleve en un cuaderno, en una hoja de Excel o en una aplicación del móvil, lo importante es recopilar toda la información que se pueda.

2. Gastar más dinero del que se ingresa

Cuando ya se controlan las finanzas personales, se tiene una imagen más completa de la situación económica. Si una familia gasta cada mes más dinero del que ingresa, necesitará endeudarse constantemente. Un método que permite recortar gastos es dejar de abusar de los denominados como gastos hormiga. Son esos pequeños desembolsos realizados con frecuencia como tomar un café en el bar o coger un taxi para ir al centro. Estos gastos no implican mucho dinero pero sí solos, pero en el largo plazo sí pueden suponer una cantidad relevante. Muchos de ellos pueden evitarse sin realizar un gran esfuerzo.

3. Ahorrar sin tener un objetivo concreto

A menudo cuando un ciudadano quiere ahorrar no se plantea un objetivo concreto, más allá del ahorro. Al no existir una meta clara que justifique por qué se guarda ese dinero, suele existir una mayor propensión a gastarlo en cualquier momento. Sacará dinero de la hucha con cualquier excusa. Si se quiere ahorrar de forma eficiente, conviene establecer una meta como comprar un coche o disponer de un complemento para la pensión.

4. Ahorrar de forma puntual o esporádica

Otro error frecuente de los consumidores es ahorrar de forma puntual o esporádica. Hay muchos trabajadores que solo ahorran cuando reciben la paga extra de verano. Los asesores financieros reiteran que la mejor forma de ahorrar es hacerlo de forma constante, bien sea cada mes o, si no se puede, cada trimestre. Suele ser conveniente destinar entre un 10% o un 30% de los ingresos a ahorrar, dependiendo de la situación económica. Lo más importante a la hora de ahorrar es convertir el ahorro en un hábito.

5. No encontrar nunca el momento ideal para empezar ahorrar

¿Cuándo conviene empezar a ahorrar? Muchos ciudadanos buscan excusas para justificar que no es un buen momento para ahorrar. Ya sea una boda, un cumpleaños o un recibo, siempre hay algo que les impide dar el paso. Si siguen con esa mentalidad nunca empezarán a ahorrar. El momento perfecto para empezar a ahorrar es ya. Cuanto antes empiecen, más capital acumularán.

¿Cuánto puedo ganar invirtiendo a largo plazo?

6. Esperar a final de mes para ahorrar

Una costumbre extendida consiste en ahorrar el dinero que ha sobrado del salario al acabar el mes. Esta mala costumbre conlleva que la cantidad ahorrada mensualmente sea diferente y que el ciudadano no adquiera ese hábito de ahorrar. Además, se tiene una menor conciencia de la situación económica. Los expertos siempre recomiendan apartar una cantidad de dinero nada más recibir la nómina.

7. Dejar el dinero ahorrado en la misma cuenta corriente

Una regla básica para todo ahorrador es que el dinero que se quiere guardar no puede estar en la misma cuenta bancaria que se utiliza habitualmente. Los expertos recomiendan abrir una cuenta secundaria, que solo se utilice para guardar dinero. Existen cuentas remuneradas en el mercado, que permiten que ese dinero genere unos intereses.

8. Utilizar el dinero de la cuenta ahorro con cualquier excusa

Cuando ya se ha abierto esa cuenta de ahorro, conviene que el usuario no disponga de una tarjeta de débito o de crédito asociada. Muchos ciudadanos que sí tienen esa tarjeta la utilizan para sacar dinero o pagar cualquier cosa. A pesar de que se comprometen a reponer ese dinero, esto nunca ocurre. Ese dinero solo debería utilizarse en casos muy extremos.

9. Tener los ahorros parados en el banco

Otro error muy frecuente de los ahorradores españoles es tener el dinero ahorrado parado en el banco. Este error se agrava cuando la inflación está muy alta, como ocurre actualmente. Ese dinero ahorrado pierde valor progresivamente con el paso del tiempo. Tradicionalmente los españoles solían meter sus ahorros en un depósito bancario, aunque ahora estos productos apenas ofrecen rentabilidad.

Los expertos recomiendan invertir el dinero ahorrado para sacarle más provecho. Si una persona no ha invertido nunca y no tiene muchos conocimientos sobre finanzas, Finect ha elaborado un libro electrónico sobre invertir los primeros ahorros, que se puede descargar gratuitamente desde la página web.

Si se quiere sacar rentabilidad a esos ahorros, una posibilidad es contratar un fondo de inversión. Se trata de un producto financiero gestionado por profesionales que permite acceder a una cartera diversificada, es decir, está compuesta por activos de diferentes sectores y zonas geográficas para evitar riesgos. Finect cuenta con un escaparate de fondos de inversión para invertir de manera global, donde los usuarios pueden analizar y comparar diferentes opciones.

10. Ser impacientes

El último gran error de los ahorradores es la falta de paciencia. No se puede ahorrar una gran cantidad de dinero en poco tiempo y sin esfuerzo. El ahorro requiere disciplina y funciona a largo plazo.