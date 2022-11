A qué temperatura se pone la calefacción para ahorrar en invierno

Llega el gélido invierno y la bajada inminente de temperaturas a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, por lo que con el alza de los precios en la factura de la luz y del gas, son muchos los clientes que se preguntan ahora a qué hora se pone la calefacción para ahorrar de cara a los próximos meses invernales. Pues bien, lo primero que hay que saber es que existen cinco trucos infalibles para abaratar el próximo recibo y no llevarse un susto a final de mes. Por ejemplo, existen unos termos acumulares que se calientan al enchufarlos a la red eléctrica, y que cuentan con una importante novedad. Se carga en tres minutos y calienta hasta dos horas, esto es, como si se tratara de una bolsa de agua. Además, no tiene ningún interruptor, lo que significa que cuando el piloto se apaga, se desenchufa y empieza a calentarse cada vez más. Eso sí, se recomienda no hay que apoyarlo sobre la piel directamente, puesto que puede producir quemaduras.

Otro punto a tener en cuesta es saber si es más barato apagar la calefacción o dejarla encendida al mínimo todo el día. Justo en este sentido, hay que tener en cuenta que esta fuga de temperatura obliga a nuestro sistema de gas a estar siempre trabajando y, por lo tanto, consumiendo energía e incluso haciendo un esfuerzo extra para mantener los grados estables. Además, a todo ello hay que sumarle que su uso continuado aumenta la huella de carbono, ya que se generan más emisiones de CO2. En cualquier caso, se recomienda hacer uso de unos termostatos inteligentes que, además de ser muy económicos, sirven para controlar la temperatura de casa. Asimismo, se puede manejar incluso desde el móvil, sin la necesidad de estar dentro del hogar, con la ayuda de los asistentes de voz, como en el caso de Alexa, Google o Siri.

Otro punto a tener en cuenta es que el Gobierno de España limitó la temperatura, dentro del nuevo paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, en empresas, comercios y transportes, que no puede bajar de los 27 grados en verano ni superar los 19 en invierno. A todo ello hay que sumarle que la iluminación exterior también se limita con el objetivo de ahorrar en energía en los edificios públicos.

Cuál es la temperatura ideal para poner la calefacción en casa

Si bien lo cierto es que la temperatura perfecta para estar en casa dependerá de cada persona, según las recomendaciones del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, la horquilla ideal debería oscilar entre los 19 y 21 grados. No obstante, la cosa cambiar durante la noche, puesto que se aconseja bajar algunos grados la calefacción, hasta alcanzar entre los 15 y 17 grados centígrados. Hay que tener en cuenta que en horario nocturno, dormimos con edredón, mantas, sábanas de franela, calcetines gordos o pijamas de algodón.

Una nueva alternativa renovable para reducir la factura del gas

No todo el mundo sabe de qué se trata la aerotermia, con la que podemos cambiar de la calefacción de combustión y gas natural por otros mecanismos más eficientes y menos contaminantes. Se trata de un sistema de climatización que permite la extracción de hasta un 75% la energía del aire que se encuentra en el ambiente que nos rodea y la convierte en calefacción, refrigeración o agua caliente. En resumidas cuentas, funciona como el motor de un compresor, es decir, por cada kWh que gasta, genera entre 3 y 4 kWh de energía calorífica.