El aparato para ahorrar en calefacción: se carga en 3 minutos y calienta 2 horas

Llega el frío y con ello el gasto en la factura de la luz o el gas para calentar la casa. Cualquier pequeño gesto es bueno para ahorrar, como bajar un par de grados el termostato o el aire acondicionado, ponernos algo más de ropa para no pasar frío o las estufas de pellets. Uno de los productos que no son muy conocidos, pero sí interesantes, son los termos acumuladores de calor. Solo hay que enchufarlos tres minutos a la red eléctrica y dan calor durante más de dos horas.

Su función es similar a la de las bolsas de agua caliente que utilizaban nuestros abuelos en las noches más frías de invierno. Retienen el calor y lo expulsan para subir la temperatura ambiente. Pero estos aparatos son más potentes y no solo sirven como calientacamas, sino que pueden calentar también espacios más amplios. Esta es su gran diferencia con otros modelos similares.

En Amazon hay varios modelos, pero el que más éxito tiene es uno de la marca HJM que tiene 850W de potencia y cuesta algo menos de 32 euros. Y su sistema de funcionamiento es muy sencillo: solo hay que conectar el cable al enchufe de casa durante tres minutos e introducirlo a la bolsa que acompaña al producto. Apenas cuenta con un piloto señalizador y un doble sistema de seguridad que evita que se queme y detiene la carga si nos olvidamos de desconectarlo de la red eléctrica.

No tiene ningún interruptor, cuando el piloto se apaga se desenchufa y empieza a calentarse cada vez más. Siempre hay que tener cuidado de no apoyar el acumulador directamente sobre la piel porque puede producir quemaduras. Siempre hay que mantener una cierta distancia de seguridad. Hasta que no acaba el ciclo de calor y se enfría por completo, el aparato no se puede cargar aunque se enchufe a la luz.

¿Dónde podemos usarlo?

Termo acumulador de Amazon Amazon

La descripción de este producto fabricado en España confirma que "aporta un agradable confort tanto para disfrutar descansando en el sofá, como acompañarte en cualquier actividad al aire libre". Pero es que además su tamaño compacto y peso ligero te permiten un uso versátil, puedes llevarlo contigo cómodamente a cualquier sitio” como calentador portátil, ya que pesa apenas 226 gramos y mide 18 x 5 centímetros. Así que también es un gran aliado para actividades de senderismo, camping, viajes en caravana y autocaravana. También para evitar tener que utilizar aparatos o mantas eléctricas para calentar mientras teletrabajamos o vemos una serie.

Tiene una valoración en Amazon de 4,5 estrellas sobre 5 y más de 600 valoraciones, algo que nos permite creer en la veracidad de las mismas y confirmar la usabilidad del producto. Si bien la marca indica que puede emitir calor hasta tres horas, varios usuarios afirman que "efectivamente se calienta muy rápido pero no dura 3 horas, dura entre 2 y 2 horas y media". Otros afirman que "lo puse a los pies de la cama y tenía que retirarlo un poco por el calor que irradiaba un calor que no esperaba", mientras que algunos alertan de que la funda es "más fina que las que traía antes" y si te la acercas mucho te puedes quemar.