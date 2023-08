¿Por qué el aceite de oliva virgen extra es más caro en España que en Irlanda?

El aceite de oliva virgen extra (AOVE) sigue aumentando su precio. Como consecuencia de las sequías, el crecimiento de los costes de producción, y la presión fiscal, por lo que no hay mejor momento para denominar al aceite como verdadero oro líquido. Solo en España se ha producido de media en los últimos años alrededor de 1.6 millones de toneladas, aunque en las dos últimas campañas estos rendimientos han disminuido. Así, se ha consolidado como el país líder en la producción mundial. Desde Asoliva, afirman que es imposible que España pierda esta posición, ya que Italia con una producción histórica media de 300.000 toneladas es el siguiente país productor más importante.

En 2022 el precio en origen del kilo de virgen extra -diferente de un litro- se situaba alrededor de 5 euros, un año más tarde, se pagan cerca de 8 euros, lo que puede producir que el precio alcance un récord histórico. ''El precio sube en todos los países y las importaciones caen, excepto EEUU que ha mantenido sus compras, aunque no las españolas'' declara Rafael Pico, director de la Asociación de Exportadores de Aceite de Oliva.

Sin embargo, esta subida de precio no parte desde la misma cifra en todos los países. En Irlanda, aunque parezca mentira, los consumidores pagan menos que en España por comprar una botella de 1L de aceite de oliva virgen extra. La mayoría de los países pagan un precio muy similar. Por ejemplo, en el supermercado internacional Carrefour una botella de un litro de aceite de oliva virgen extra de origen español y marca blanca, en España tiene un valor de 6,79 euros, en Francia 7,95 euros, en Italia 6,59 euros y en Bélgica de 9,49 euros. Mientras en Irlanda el coste de una botella de aceite de estas características se sitúa por debajo de los 5 euros, 4,56€ de media, prácticamente la mitad del precio en Bélgica.

¿Cuál es el aceite de oliva virgen extra más barato?

El precio de AOVE de marca blanca más alto en España lo encontramos en El Corte Inglés donde se pagan 7 euros el litro, por debajo se puede encontrar en otros establecimientos. Supermercados Día vende el producto a 6,80 euros el litro y Mercadona a 6,45 euros. En Irlanda no se encuentran estos precios en ningún sitio. Tesco, la cadena irlandesa con más cuota de mercado, vende este producto a 4,65 euros, igual que Aldi, mientras que el supermercado SuperValu es donde más barato encontramos este lujo, a 4,39€ la botella de un litro.

Es difícil para los compradores españoles entender este comportamiento de los precios, sobre todo en estos momentos, ya que el consumo de aceite de oliva virgen extra ha caído en España un 14,67%, según datos de la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de Aceites Comestibles (Anierac). Añaden, además, que esta caída se ha producido especialmente en la industria alimentaria y en hostelería. Aunque estas disminuciones hoy no son tan fuertes. Destacan que la principal caída en la demanda se produjo en los primeros meses de subidas de precios.

La irónica realidad de esta situación es que a los españoles les cuesta más caro el AEVO que a los irlandeses, a pesar de que se ahorran costes en transporte y distribución de las importaciones. No obstante, en España y en el resto de países mencionados anteriormente, las industrias aceiteras trabajan con plazos cortos, mientras que en Irlanda los operadores firman contratos para importar cantidades que cubran necesidades durante toda la campaña. Así, consiguen que los precios fijados de compra sean más bajos. No obstante, también tiene influencia que su uso no está muy extendido, a pesar del crecimiento que ha experimentado en los últimos años. Utilizan muchos productos sustitutivos como mantequilla, aceite de colza, grasas vegetales... Por tanto, si no mejora la situación y las sequías se mantienen, regiones como Reino Unido, Irlanda, Australia..., seguirán teniendo unos precios más bajos que España, ya que en nuestro país los consumidores experimentan semana tras semana las subidas que se están produciendo.