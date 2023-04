La sequía amenaza el liderazgo de España en la producción de aceite de oliva

Todo el campo español mira al cielo, especialmente aquellos que se dedican a cultivos como el olivar. En concreto, el valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el inicio del año hidrológico (que comienza el 1 de octubre) es un 32,5% inferior a los valores habituales. Estas circunstancias hacen temer una merma de la cosecha para la campaña 2022-2023 (en el olivar van de septiembre a septiembre) y, sobre todo, fuentes de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva) creen que puede impactar sobre las exportaciones y el liderazgo español en este mercado. Desde algunas organizaciones agrarias han mostrado su preocupación por cómo se llegará al final de campaña. De momento, según el 'Boletín del Mercado del Aceite de Oliva' del Ministerio de Agricultura, a cierre de febrero la producción para 2022-2023 se estimaba en unas 651.400 toneladas. Muy por debajo de los aforos iniciales del ministerio que rondaba los 780.000 toneladas.

Fuentes consultadas de la asociación que reúne a los exportadores de aceite de oliva muestran su preocupación, especialmente, en el caso del aceite a granel que se vende en el exterior y donde el precio es el principal aliciente. En concreto, razonan, hay temor a un "desvío" de algunas compras hacia países productores con mejores precios (por ejemplo, Turquía) con la consiguiente caída en la cuota de mercado y señalan también hacia otros factores como la regulación, que condicionarían la competitividad de las exportaciones españolas. En cualquier caso, las mismas fuentes, apuntan que una vez regrese la llueva es posible recuperar el terreno perdido.

Fuentes de Cooperativas Agroalimentarias creen que "no es cuestionable el liderazgo español en el mercado del aceite de oliva"

Fuentes de Cooperativas Agroalimentarias admiten "preocupación" por la situación y que estamos ante "una campaña muy ajustada", pero creen que "no es cuestionable el liderazgo español en el mercado del aceite de oliva". En concreto, las fuentes consultadas, argumentan que ni Italia ni Túnez (que son competencia directa de España) están en condiciones de desbancarla ni andan sobrados de lluvias. Sí reconocen que una reducción de la producción desde los 1,4 millones de toneladas de la pasada campaña a una cifra inferior sí puede conducir a un menor consumo por la ley de la oferta y la demanda.

En cualquier caso, hacen un llamamiento a la "prudencia" a la espera de lo que suceda en los meses de mayo, junio y julio. En concreto, apuntan, que el olivar puede sorprender por su aguante tras 4 años de sequía y, en la actualidad, está con "una fuerte floración" (una suerte de mecanismo de defensa) y que habrá que esperar a ver cómo se comporta en las próximas semanas ya que la caída de precipitaciones haría cuajar la flor convirtiéndola en hueso (aceitunas).

¿Hacia otro "ejercicio complicado"?

Desde compañías como el gigante coooperativo DCOOP , que solo el año pasado exportó en aceites de oliva la friolera de 120,45 millones de kilos /litros con un impacto económico superior a los 431 millones de euros, fuentes consultadas por este medio también lamenten que pueda haber "un segundo año malo". Lo que repercutiría en la producción mundial donde España es responsable de más del 50% También advierten que no es buena esta falta de agua porque "el exceso de calor quema la flor ", e incluso, mucha de esta puede no llegar a convertirse tampoco en aceituna. En este sentido, mencionan que las entregas de media en la campaña 2021/2022 rondaban por las 135.000 toneladas y que ahora se situarían en las 90.000 toneladas. "Es la Ley de la oferta y la demanda", apuntan sobre la posibilidad de que otros países productores ganen cuota ante los problemas del oro líquido 'made in Spain'.

Desde la multinacional española Deoleo, que el año pasado sumó su tercer ejercicio en positivo consecutivo aunque mermaron ligeramente su beneficio neto (que fue de seis millones frente a los 16 milones de euros en 2021) y su Ebitda de 43 millones de euros (un 11% menos respecto al anterior ejercicio), comparten el diagnóstico de que 2023 será "un ejercicio complicado". En concreto, según admite en la comunicación remitida a los medios con motivo de la persentación de sus resultados de 2022, la multinacional habla de una caída de la producción en la campaña 2022/2023 del 23% a nivel mundial por un 34% en Europa y un 48% en España. En cualquier caso, las fuentes consultadas, confían en que tienen las herramientas adecuadas para navegar en las aguas revueltas de este ejercicio gracias a su posición en otros mercados.