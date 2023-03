El grupo ACS se adjudica la explotación de una mina en Chile por 100 millones.

La constructora española ACS, ha invertido 100 millones de euros en trabajos mineros de Chile que tienen lugar en el complejo de Llano, ubicado en el distrito de Sierra Gorda (Atofagasta). Esto ha sido posible gracias a su filial australiana Cimic Group que se encuentra activa en industrias mineras.

El contrato se llevará acabo este mismo mes de marzo por parte de Thiess. Se incluirán las operaciones mineras, el mantenimiento del complejo y los servicios de gestión de activos para su cliente, Minera Centinela, que ha participado al 70% por Antofagasta y al 30% por Marubeni.

"Nos complace colaborar con Minera Centinela para desarrollar una mina del futuro, enfocada en la innovación sostenible, la producción optimizada y el desarrollo profesional de los trabajadores mineros calificados conformada por fuerza laboral local", destaca el presidente Thiess, Michael Wright.

Por otro lado, otra empresa española dedicada a energías renovables, Acciona, en consorcio con la empresa india Kalpataru Power Transmission y la australiana Genus Plus, ha sido seleccionado como contratista preferente para desarrollar una línea de transmisión eléctrica en Australia.

Coste del proyecto minero

Este contrato todavía no ha sido adjudicado formalmente, ya que aún no está finalizado y necesitan que estas tres empresas: Acciona, Kalpataru Power Transmission y Genus Plus negocien con el cliente, el operador de la red de Nueva Gales del Sur Transgrid, los últimos flecos del contrato.

En su conjunto, este proyecto minero contará con una inversión total de 3.300 millones de dólares australianos o lo que es lo mismo, 2.100 millones de euros, si bien contará con distintas fases entre las que se encuentra la que ejecutará la empresa energética española, Acciona.