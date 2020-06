Aena alza el vuelo: el tráfico volverá a la T1 de Barajas y El Prat desde el 1 de julio

Aena alzará el vuelo el próximo 1 de julio desde la terminal T1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cerrada desde el pasado 1 de abril, y desde el módulo B1 del dique longitunidal de la T1 del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Según han indicado fuentes de la compañía a 'Europa Press', las terminales T2A y T2B del aeropuerto barcelonés se pondrán en marcha en agosto, cuando el gestor aeroportuario prevé un aumento del volumen de pasajeros y operaciones.

En cuanto al aeropuerto de la capital, que ya tiene operativa la T4, analizará en las próximas semanas la fecha de puesta en servicio de la terminal satélite T4S y de las T2 y T3, dependiendo de la situación sanitaria, económica y de la evolución del tráfico aéreo, según publica este lunes 'El País', que adelanta la noticia.

Por otro lado, en el aeropuerto de Palma de Mallorca se prevé abrir un tercio del módulo C el 19 de junio, mientras que el segundo tercio del módulo C y el módulo A lo harán en agosto. Para septiembre estarán abiertos los módulos C y A al completo. El resto de instalaciones de la compañía que han permanecido inoperativas durante el estado de alarma ante la drástica reducción de tráfico aéreo se irá reabriendo durante la temporada de verano en función de las necesidades y de la demanda.

El 'plan B' de las Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, informó de que la reapertura de fronteras con el resto de Europa, a excepción de Portugal, se haría efectiva el 21 de junio. El anuncio trastocó los planes de las CCAA. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, admitió que esta fecha les obligará a trabajar "contrarreloj" por lo que aseguró que ya piensan en un "plan B" ante la falta de claridad de la Unión Europea para exigir test en origen a los turistas.

En declaraciones a los periodistas durante la presentación de la campaña de turismo interior para este verano ha comentado que le están dando una "vuelta jurídica" a la llegada de turistas para "incentivar" de alguna manera a las aerolíneas para que insten a los viajeros a hacerse las pruebas al llegar al destino. "Seguimos apostando por los test en origen prioritariamente y vamos a luchar hasta el final", ha comentado, pero en caso de que no haya luz verde se trabaja en un "plan alternativo" para acometer los test en las islas, con un coste aproximado de unos 40 millones de euros para 2020.