Los agricultores exigen a Planas poder tributar por 'módulos' hasta 300.000 euros

La fiscalidad se ha convertido en uno de los 'huesos' de la negociaciación entre agricultores y el Ministerio de Agricultura, que tiene otra meta volante el próximo martes cuando ambas partes se han conjurado para cerrar definitivamente el paquete de medidas con el que atajar la crisis en el campo. Si bien se han registrado avances ostensibles en todo lo referente a la "flexibilización" de la Política Agraria Común (PAC), de tal forma que ya se están ultimando cambios técnicos en 6 de las 10 Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (BCAM), no hay apenas novedades en aspectos como la fiscalidad. Entre las propuestas de Asaja, COAG y UPA destaca la de elevar los límites de la denominada 'Estimación Ojetiva del IRPF' (conocido como 'sistema de módulos') hasta los 300.000 euros debido a la inflación. Especialmente por los insumos. Esto supone 50.000 euros más que el actual techo, incrementando en miles el número de agricultores y ganaderos que van a pueden tributar por este sistema.

Planas se ha limitado a apuntar que estudian "ayudas o reducciones de cara a esta campaña". Pero el ministro puede encontrarse con un obstáculo importante en su compañera de gabinete, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero. La propia negociación no será fácil: el 'aterrizaje' de esta propuesta y de la otra gran reivindicación de Asaja, COAG y UPA en este terreno -la revisión de las amortizaciones en estimación directa en el IRPF y el incremento de los gastos de difícil justificación hasta el 10% - no había registrado avance relevante hasta ayer, según fuentes consultadas por este medio. Si bien hay voluntad de progresar entre el departamento de Planas y los agricultores, el ministro luego tendrá que 'venderlo' a Hacienda, un Ministerio que no ha tomado parte directa en estas negociaciones.

En este sentido, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, ha demostrado por la vía de los hechos que no es muy amiga de este tipo de estimación en el IRPF. A finales de diciembre, su Ministerio redujo del 10 al 5% el rendimiento neto de módulos para 2024 en una orden ministerial publicada en el BOE el pasado 21 de diciembre. Una modificación que se va a aplicar a todos los contribuyentes que determinen el rendimiento neto de su actividad económica por el método de estimación objetiva.

"Un tema que preocupa al sector agrario"

¿Por qué piden las organizaciones agrarias elevar los límites en módulos en 50.000 euros? El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha sido el más explícito mencionando esta demanda y felicitándose de que se esté retomando este tema en las negociaciones. En su intervención ante los medios de comunicación, tras la reunión con Planas, reiteró su petición para que se eleven estos límites hasta los 300.000 euros. Lo que ha justificado en la inflación. Es decir, en la escalada de precios de los insumos que se ha cebado con el sector tras la invasión rusa de Ucrania y que, en los últimos meses, parece moderarse. Por su parte, el secretario general de COAG Miguel Padilla, reconocía que el capítulo fiscal es "un tema que preocupa al sector agrario" y remitía a la semana que viene para disponer de más datos y concreciones.

Se ha producido un incremento de precios en semillas de un 10,3%, a pesar de las ayudas, así como un encarecimiento de los gastos veterinarios de un 2,2% y fitsanitarios (+1,1%), entre otros

En su 'Informe Sectorial Agroalimentario 2030', elaborado por CaixaBank Research y publicado en octubre del año pasado ya se advertía de la moderación en el precio de las materias primas alimenticias. En concreto, los expertos del servicio de análisis de Caixabank señalaban que el índice de precios de materias primas alimenticias del Banco Mundial había caído un 31,5% desde su máximo de mayo de 2023 hasta agosto del año pasado. Además destacaba el desplome del precio de los fertilizantes en este periodo de un 46,4% desde su 'pico' del 46,4%. Sin embargo, a pesar de que esto descensos deshacían "en gran medida el repunte de precios que siguió a la invasión rusa de Ucrania" la renta agraria retrocedía durante 2022.

En concreto, según la primera estimación de la Renta Agraria correspondiente a 2023 y que elabora el Ministerio de Agricultura, el año pasado aumentó el consumo de fertilizantes un 18,9% mientras que caían el de otros isumos como los servicios de intermediación financiera en un 8,7%, las semillas en un 3%, los gastos en productos fitosanitarios en un 2% , los gastos veterinarios en un 2,4% y la energía en un 0,4%, entre otros. Todo ello, con un incremento de precios en semillas de un 10,3% a pesar de las ayudas, así como un encarecimiento de los gastos veterinarios de un 2,2%, los fitsanitarios en un 1,1% y la intermediación bancaria en un 0,9%. Caen de forma destacada los protagonistas de la gran escalada de los precios que deben pagar los agricultores registrada entre febrero de 2022 y el verano del año siguiente con fuertes caídas durante 2023 en el valor de los fertilizantes (-27,4%) y los piensos (-1,3%).