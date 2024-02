Planas y los agricultores negocian ajustes en la PAC y mejoras en el seguro agrario

Mientras los tractores tomaban las carreteras de media España y culminaban ayer su calendario de movilizaciones en las calles de Madrid, reuniendo a hasta 30.000 personas según estimaciones de las propias organizaciones agrarias (5.000 manifestantes contabilizó la Delegación del Gobierno), los técnicos del Ministerio de Agricultura y representantes de las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA) vienen manteniendo estos días reuniones técnicas alrededor de materias como la simplificación de la Política Agraria Común (PAC) y la adaptación del seguro agrario a las consecuencias del cambio climático, en forma principalmente de sequías más frecuentes y duraderas. De cualquier forma, las decisiones definitivas quedan pendientes de una segunda reunión entre el ministro Luis Planas y las asociaciones agrarias.

Todo ello, transitando por un pasillo estrecho para no "tocar" el reglamento base de la PAC a la espera de ver en qué se traducen las palabras del comisario europeo de Agricultura, el polaco Janusz Wojciechowski, que tras el Consejo de Ministros Europeos del ramo se abría a modificar esta norma para incorporar cambios en algunas de las conocidas como BCAM (Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales). Unas prácticas cuyo cumplimiento o no concidionan la recepción de ayudas PAC. Un cambio, que el comisario se mostraba dispuesto a realizar antes de las elecciones europeas de este mes de junio. A la espera de conocer el margen de maniobra que dejará a los países el Consejo, para cambiar o no las hojas de ruta de cada país (conocida como 'Plan Estratégico de la PAC' en España) agricultores y técnicos del Ministerio de Agricultura se centran en cuestiones técnicas.

Fuentes consultadas de Asaja y COAG apuntan que se está trabajando en "soluciones urgentes" como modificaciones técnicas en determinadas BCAM (el Ministerio propone cambios en la número 7 relativa a rotación de cultivos y en la 8 referente a superficies no productivas) y la mejora de definiciones como la de 'cultivos intermedios, 'agricultor profesional' (por ejemplo, hasta qué punto se pueden compatibilzar con otras actividades económicas) y 'pequeño agricultor'. Esta última, especialmente, tras la propuesta formulada por el Ministerio de reestablecer el régimen simplificado, para aquellas explotaciones que perciban hasta 5.000 euros en ayudas de la PAC.

Entre las materias que negocian agricultores y Ministerio están las modificaciones de algunas BCAM y las definiciones como la de 'agricultor profesional' y 'pequeño agricultor'

Respecto al seguro agrario, fuentes de COAG recuerdan que están planteando a sus interlocutores del Ministerio que "se adapte a las nuevas exigencias del cambio climático que se está visualizando más con las sequías". Para ello, desde esta organización agraria añaden que es necesario "que haya un presupuesto suficiente para abordar estos cambios". Este año se ha presupuestado una ayuda pública a la contratación de pólizas de 284,52 millones de euros, aunque en 2023 esta dotación alcanzó los 317,7 millones por una aportación extraordinaria de 60 millones de euros acordada por el Gobierno con motivo de la guerra en Ucrania. En 2020, el apoyo público a este concepto era de 211,3 millones. Planas se pronunció, tras la reunión con Asaja, COAG y UPA del pasado 15 de febrero, a favor de reformar el sistema de seguros agrarios en España adaptando sus líneas de productos, entre otros aspectos.

El calendario de Bruselas aprieta

En este sentido, si bien algunos ajustes pueden tener efecto durante este año (la flexibilización de los barbechos, por ejemplo) una gran parte de lo que estos días se está negociando no entrará en vigor hasta 2025. "Entre marzo y junio lo tenemos que negociar, para que el ministro tenga una propuesta formal que pueda remitir a las direcciones generales de Agricultura y Medio Ambiente de la Comisión Europea y, una vez teniendo su aval, tener lista una propuesta de Real Decreto que se pueda aprobar en octubre/noviembre", explica una de las fuentes consultadas. De cualquier forma, nos explican desde las organizacines agrarias, "estamos ante un proceso bastante provisional a la espera de cúanto nos allane el Consejo de MInistros Europeo de hoy".