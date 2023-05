Agroseguro prevé un nuevo récord de 900 millones de indemnizaciones por la sequía

La situación que se está viviendo actualmente en España con respecto a la sequía ya afecta gravemente al campo español. Por este motivo, el nuevo director general de Sistema Español de Seguros Agrarios (Agroseguo), Sergio de Andrés, ha asegurado este martes que las indemnizaciones al término de este año 2023 se situarán cerca de los 900 millones de euros, dicho de otra forma, alcanzarán el récord histórico de 2022 cuando alcanzaron los 768,85 millones.

Durante un encuentro informativo que ha mantenido el nuevo director de Agroseguro con el presidente de la misma entidad, Ignacio Machetti, han repasado la situación del seguro agrario y las cifras de siniestralidad a causa de los efectos que está produciendo la sequía en el campo español, y por tanto, lo que le ha llevado a De Andrés realizar estas estimaciones con respecto a las indemnizaciones.

La falta de agua para este año ya se ha incluido en esta previsión y De Andrés ha querido recalcar que "es el siniestro mayor de sequía de la historia del seguro agrario". Además, Agroseguro continúa pendiente de los daños que puedan causar las tormentas de pedrisco durante todo el verano, incluso en los primeros meses de otoño, en cultivos frutales y en la viña, sobre todo.

No obstante, Sergio De Andrés también ha considerado que "probablemente no sea el año de mayor siniestralidad del pedrisco" esto se debe a que, por ejemplo, el cereal, al haberse secado por la falta de agua no incorpora ya el riesgo de que caiga un fuerte pedrisco.