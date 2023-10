La Airef pide consenso político frente a la vulnerabilidad de las finanzas públicas

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, ha señalado la necesidad de "consenso político" frente a la vulnerabilidad económica de España. Herrero ha apuntado que espera un estancamiento del déficit público en el 3% del PIB y que la deuda se sitúe por encima del 100% del PIB, por lo que subraya la importancia de un acuerdo a nivel nacional para proteger finanzas públicas

En una entrevista distribuida por la institución, ha señalado la importancia de asegurar el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, que permitirán reducir la deuda y enfrentarse a problemas como el envejecimiento poblacional o el cambio climático.

Además, la presidenta de la institución independiente ha afirmado que ve "posible" un acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios para aprobar una reforma de la Ley Orgánica de la AIReF. Herrero ha admitido que se deben tratar algunos temas que pueden resultar "conflictivos", como regular la potestad de las Administraciones Públicas para decidir que evalúa AIReF, pero confía en que los partidos reconozcan la "urgencia" de la reforma.

Planificación de cara a las nuevas normas fiscales

Sobre el futuro de las pensiones, la presidenta ha resaltado la importancia de no hacer solo análisis parciales, sino abordar la sostenibilidad de las cuentas con un enfoque integral. Cristina Herrero ha destacado también la importancia de empezar a planificar cuanto antes para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. De hecho, ha insistido en que la inminente vuelta a las reglas fiscales obliga a esta planificación.

La propuesta de la Comisión Europea sobre las reglas fiscales otorga un mayor poder a los gobiernos para decidir cómo cumplir los objetivos de deuda y déficit, aunque exige un ajuste anual mínimo de déficit del 0,5% del PIB hasta llegar al 3%. A su vez se plantea una reducción gradual de la deuda --hasta situarla por debajo del 60%-- a lo largo de cuatro años, prorrogable hasta siete, una propuesta que cuenta con un apoyo mayoritario por parte de los 27.

Para la presidenta de la AIReF, España tendría que haber ido aprovechando estos años para ir teniendo en cuenta que, primero, la planificación siempre es necesaria y, segundo, que el nuevo marco de reglas fiscales hace que ya no pueda demorarse más esa planificación.

En cualquier caso, la presidenta de la AIReF cree que la suspensión o no de las reglas fiscales no implica que las administraciones públicas puedan relajarse. De hecho, Herrero ha recordado que la propia Comisión Europea desde el principio de la crisis sanitaria trasladó a los países que adoptaran medidas, pero que estas no comprometieran la sostenibilidad.

La propuesta legislativa de la Comisión contempla una propuesta de modificación de una directiva de marcos fiscales que otorga un papel muy relevante a las instituciones fiscales independientes en general y a la AIReF en particular.

No solo contempla que la institución fiscal pueda producir o avalar las previsiones macroeconómicas, sino que las instituciones fiscales también podrían producir o avalar las previsiones fiscales y los ejercicios de sostenibilidad que tienen que fundamentar los planes de ajuste.

Iniciativa para la supervisión

Según Herrero, la AIReF debería tener "cierta iniciativa" en la misión de supervisión y la evaluación no puede estar vinculada al ciclo político o no puede depender de la orientación mayor o menor que tengan los distintos gobiernos hacia la evaluación. "Esa búsqueda de estabilidad en el desarrollo de la evaluación requeriría el consenso de los principales partidos", ha recalcado.

Preguntada por si le gustaría prorrogar el mandato que comenzó en 2020, la presidenta de la autoridad independiente ha señalado que "personalmente" no encontraría un sitio mejor que la AIReF para su desarrollo profesional, aunque desde un punto de vista objetivo, considera "muy positivo" que el mandato no se pueda prorrogar más de seis año para asegurar la independencia de la institución.

Aunque reconoce que la AIReF puede resultar un organismo "incómodo" para los supervisados, cree que las fricciones entre supervisor y supervisado son "naturales y deseables", y se imagina a la institución dentro de unos años como un organismo consolidado como referente de análisis objetivos e independientes en el debate fiscal, económico y en el ámbito de la evaluación. Además, cree que será un pilar fundamental de la calidad democrática de España.

"Suele decirse que la calidad democrática de un país depende de la calidad de sus instituciones. A mí me gustaría que AIReF fuera una institución de referencia y un pilar fundamental de esta calidad tanto institucional como democrática", concluye.