El patrimonio inmobiliario de Alaska y Mario: más de 5 millones de euros en casas

Figura icónica en la música y cultura española, Alaska vuelve a El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto. Esta vez no tiene nada que ver con la música, ya que acude para promocionar la película de animación 'Garfield', en la que pone la voz al personaje de Jinx. A lo largo de su carrera ha hecho casi de todo, y hace décadas que se convirtió en una 'influencer', antes incluso de que se popularizara este concepto. Ha ganado mucho dinero en su carrera y ha sabido invertirlo en propiedades junto a su marido, Mario Vaquerizo.

Olvido Gara (1963), el nombre de pila de Alaska, nació en México, pero llegó a Madrid con solo 10 años junto a su madre. En aquella época le gustaba pasear por El Rastro para comprar discos y ropa de segunda mano mientras soñaba con la creación de su propio grupo. No tardó mucho en lograrlo. Con tan solo 16 años creó 'Alaska y los Pegamoides' junto a Nacho Canut, Carlos Berlanga, Ana Curra y Eduardo Benavente. Pronto lideraron la escena punk rock en la capital y se convirtieron en figura de la rebeldía juvenil. 'Bailando' fue su primer gran éxito, que aún sigue escuchándose.

Ya en los 80, como parte de Alaska y Dinarama, siguió alcanzado números uno con temas como 'Rey del Glam', 'Ni tú ni nadie' o 'A quién le importa', entre otros. Temas que se convirtieron en himnos de la movida madrileña. Y en los 90 creó Fangoria, junto a Nacho Canut. Los mayores éxitos de este grupo, que aún sigue vigente, han sido 'No sé qué me das' o 'Espectacular'. La última gira de Alaska la realizó en 2023, 'A todo láser II'.

Su presencia en cine y televisión

Además de la música, Alaska ha participado en diferentes programas icónicos de la televisión española. Comenzó con 'La bola de cristal', después pasó por 'Esta noche cruzamos el Mississippi' y 'Lo+ Plus'. Después, comenzó a colaborar en programas y realities como 'Mira quién baila', 'Pasapalabra', 'Masterchef', 'Supervivientes' o 'Tu Cara me suena'. En muchos de ellos junto a Mario Vaquerizo, con el que lleva casada más de 20 años.

Su perfil polifacético también le permitió participar en películas como "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón" (1980) de Pedro Almodóvar, donde interpretó un papel para el recuerdo

Negocios fuera de la música: moda, representación...

Alaska se casó con Mario Vaquerizo hace más de 20 años. Desde entonces han participado de forma conjunta en varios de sus negocios e inversiones más allá de la música y la televisión. Por ejemplo, han probado en el mundo de la moda con una línea de ropa que lleva su nombre. También representan artistas y figuras del entretenimiento a través de 'La bola de cristal talent agency".

Pero su perfil más conocido lo muestran a través de la participación en eventos y colaboraciones, donde han sabido asociarse a grandes marcas y diferentes iniciativas.

Las inversiones en ladrillo de Mario Vaquerizo y Alaska

El efecto de la pandemia les habría afectado económicamente, como a todo el negocio de la industria. Según informaba Egos en 2022, su tesorería sería de unos 200.000 euros. Sin embargo, la capacidad de la pareja para diversificar sus actividades empresariales y capitalizar su imagen como personalidades públicas les ha permitido construir un imperio del ladrillo. Principalmente, a través de la inversión en propiedades en Madrid.

Viven en un piso muy cerca de la Gran Vía Madrileña que compraron hace más de 20 años, conocida como la Casa Rosa, dentro de un edificio de 1900. Dos plantas por encima compraron la que llamaron Casa Azul, que utilizan para visitas y realizar fiestas. Compraron ambas viviendas al 50%. Pero "la idea es tener un hotel cuando seamos ya mayores" comentó Mario Vaquerizo en el pódcast de Vicky Martín Berrocal.

Para ello, quieren "quedarse con el edificio entero y los dos locales de abajo, uno ya lo tengo. Me he comprado la portería de mi edificio y la he convertido en vestidor. Nuestra idea es tener un hotel cuando seamos ya mayores”, añadía. "Creo en el ladrillo, no creo en los fondos de inversión, ni en los bonos. Eso siempre va a valer dinero. Soy muy hormiguita, pero también gasto”, finalizaba. De hecho, tienen otro ático en Madrid que igualmente está valorado por encima del medio millón de euros.

Además, tienen un chalet que en Boadilla del Monte en una parcela de más de 2.000 metros cuadrados con más de 130 metros construidos. Se lo compraron a Bibiana Fernández por 550.00 euros y lo utilizan como casa de veraneo. En total, el patrimonio de Alaska y Mario en ladrillo supera los 5 millones de euros.