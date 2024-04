Rels B, el artista urbano que factura un millón por concierto en Latinoamérica

España es un semillero de artistas de género urbano y cada vez hay más triunfando en todo el mundo con su música. A los nombres de Rosalía, C. Tangana, Bad Gyal, Quevedo, Dellafuente, Lola Índigo o Saiko hay que sumarle el de Rels B. Un mallorquín que hizo la maleta a los 15 años para trabajar de albañil y a los 21 triunfa en escenarios de nuestro país y Latinoamérica. Acude a El Hormiguero de Pablo Motos a presentar su nuevo disco, 'A new star is born' (Ha nacido una nueva estrella). Toda una declaración de intenciones.

Daniel Heredia Vidal (1993), conocido como Rels B, es uno de los exponentes del rap y el hip hop nacional. Aunque también canta R&B y hasta reggaetón. Debutó en 2014 con su primer EP, en 2019 firmó con Sony Music y en 2021 se compró un Ferrari. Ahora comparte sello discográfico con Bizarrap, Dale Play. Por el camino ha trabajado en varios proyectos con los que ha ido dándose a conocer. Así ha conseguido colaboraciones junto a Nathy Peluso, Duki, Nicki Nicole y Aitana. Junto a la participante de Operación Triunfo canta uno de sus temas más comerciales y escuchados, 'Miamor'.

Un ídolo de masas en México: supera los 8 millones de seguidores

El año 2023 fue el de la consagración de Rels B en México. Abarrotó el Foro Sol, un estadio de 65.000 espectadores que días después llenó Taylor Swift dentro de su gira 'Eras Tour'. El mallorquín es todo un ídolo en Latinoamérica, de donde son gran parte de los 8 millones de seguidores que tiene en redes sociales y plataformas de 'streaming'. De ellos, 5 millones son de Instagram, donde supera los números de Quevedo, Ana Mena, Aitana, Nathy Peluso o Abraham Mateo, entre muchos otros.

Hace apenas unos días, Rels B publicó en sus redes sociales una historia con el siguiente mensaje: “Chilpancingo 10, Condesa, CDMX; a las 5.30 horas pongo el nuevo disco desde el balconcito”. Y en unos minutos, miles de personas abarrotaron la calle para escuchar en primicia los temas de 'A new star is born' desde un gran altavoz que él mismo sujetaba. Algo que solo puede ocurrir en la era de Instagram.

Cuál es el caché de Rels B: lo que gana por concierto

Rels B visitó La Resistencia en 2023. Y como es habitual, se tuvo que enfrentar a las clásicas preguntas. Cuando fue cuestionado por el dinero que tiene en el banco, intento esquivarla y dijo que tenía 30 euros ahorrados. No fue suficiente para David Broncano, que le recordó que venía de llenar estadios en Latinoamérica. El cantante se acercó algo más a la realidad y dijo que había facturado "muy cerquita de un millón de euros" en cada uno de los conciertos.

Además, el caché de Rels B por cada concierto que ha dado en España se sitúa cercano a los 250.000 euros. El Concello de Vigo hizo públicas las cifras que pidieron varios por actuar en las fiestas de 2023. Finalmente, el concierto no se llevó a cabo por una cuestión de papeleo, pese a que estaban dispuestos a pagar la cifra solicitada por el equipo del artista. El que más cobró en Vigo fue David Guetta, 932.000 euros.

Una historia de éxito de un joven que unos años atrás trabajó en una empresa de comida rápida y que ganó sus primeros euros con la música gracias a Youtube. Pero la vida le ha cambiado 180º y ya ha adquirido dos viviendas en Mallorca. Una para su madre y otra para él. "Es el motor de mi vida. Es una luchadora. Lo ha pasado muy mal y ver que sigue ahí y que está tan fuerte me inspira”, comentaba en una publicación.