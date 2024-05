El dinero que ha ganado Omar Montes, el derroche en lujos y las inversiones en casas

Omar Montes es uno de los cantantes que no olvida de sus raíces y realiza varias labores sociales en su barrio, tal y como ha contado en distintas ocasiones. Saltó a la fama por una corta relación con Isa Pantoja, pero se ha ganado un hueco dentro de la música urbana junto a otros nombres como Rels B, C. Tangana o el propio Saiko, con el que colabora en uno de sus nuevos éxitos, 'Yo lo soñé', que ambos crearon para Ilia Topuria. Otro es 'El conjuntito', junto a El Bobe. Y también 'La Sevillana', la canción que cantó en la final de la Copa del Rey, con la que ya ha ganado una importante cifra de dinero. Acudió a El Hormiguero de Pablo Motos para promocionar estos éxitos.

Omar Montes lleva la calle en sus venas. Las de Pan Bendito, concretamente. Donde se crio rodeado de drogas, peleas y delincuencia. Hijo de padre magrebí y madre española, en el colegio le hicieron bullying por su aspecto físico y sus raíces. "Tenía factores en mi contra: el racismo, estaba gordo… Me perseguían… Lo pasé fatal, se metían conmigo todo el rato", asegura en 'El Principito', el documental de Prime Video sobre su vida.

En el barrio hizo sus primeros negocios antes de comenzar con la música. Vendía pastillas de Avecrem como si fueran hachís. "Les hacía un favor, las drogas son malas. Al final, un poquito de Avecrem no hace daño", llegó a comentarle a Pablo Motos. Años después intenta alejar a los más pequeños de ese mundo y lidera diferentes actividades sociales.

'Yo lo soñé', la canción que le canta a Ilia Topuria

El boxeo fue la alternativa que Omar Montes eligió para escapar de lo peor de su barrio en la juventud. De hecho, llegó a ser campeón de España de peso wélter. Años después comenzó una relación de amistad, con uno de sus ídolos, Ilia Topuria. Coincidieron entrenando en el gimnasio por un amigo común. Esto ocurrió tiempo antes de que el hispanogeorgiano se convirtiera en una referencia de la UFC.

Omar Montes estuvo en el combate de Ilia Topuria frente a Volkanovski en el Honda Center de Anaheim, de California. Incluso disfrutó en la fiesta de celebración en una mansión de Beverly Hills. "Somos campeones de f.king mundo", comentaba en un vídeo junto al luchador. En su cuenta de Instagram tiene más de 1,6 millones de seguidores. Ahora ha creado junto a Saiko el tema 'Yo lo soñé' en la que homenajean el hito que consiguió el hispanogeorgiano.

El dinero que ha ganado Omar Montes en su carrera musical

Omar Montes ha ganado mucho dinero en la industria musical. En momentos puntuales, ha sido el cantante más escuchado en España. Se ha embolsado "cifras de más de seis números", confesaba en 'Planeta Calleja. Eso ya no se lo va a quitar nadie. Las discográficas se pelean por grabar un disco con él. "Tengo 15 discos de platino en un año. Todas las canciones que he hecho hasta ahora han sido un hit', presumió en el programa de 'Planeta Calleja'. Después confesó que le ofrecen "sumas millonarias, millones de euros".

Cuando visitó a Broncano en La Resistencia se enfrentó a las clásicas preguntas. Y contestó que "tengo menos dinero que Messi, pero más que Jessé", cuanto el canario ganaba cinco millones anuales en el PSG.

¿Dónde vive Omar Montes? Sus inversiones, coches y lujos

Aunque siempre había vivido en Pan Bendito, en 2023 se mudó a un chalet ubicado en Montepríncipe, una de las urbanizaciones más caras de Madrid, situada en Boadilla del Monte. Cuenta con una parcela de más de 2.000 metros cuadrados, 320 son de vivienda en dos plantas. Además, tiene garaje, bodega, piscina o gimnasio, entre otras comodidades. La habría costado algo más de 1,1 millones de euros.

Eso sí, mantiene un buen puñado de casas en su barrio por si algún día decide volver. Un dinero que ha invertido y que en el futuro le puede reportar importantes ganancias. "Por más dinero que uno gane no se debe olvidar de dónde viene. Me he comprado algunas casas, algunos chalets, pero me gusta mi barrio", indicó el artista. Y comentaba que la clave del éxito es la humildad: "El dinero no te da la felicidad. La salud, sí".

Al artista le gusta darse 'caprichos' y en muchas ocasiones lo comparte en las redes sociales. Se ha comprado coches de lujo, joyas de oro y siempre que acude a un evento o aparece en televisión luce ropa de las marcas más prestigiosas. Cuando cobró los 200.000 euros por ganar Supervivientes, se compró un collar de oro y diamantes de 100.000 euros. Y su reloj le costó unos 300.000 euros.

Es habitual verle por la Calle Serrano de Madrid, donde gasta miles de euros en sus abrigos de piel y tienen algún chándal por el que ha pagado unos 2.500 euros. Por supeusto, en su garaje hay espacio para los coches más caros. Ha compartido imágenes de Ferraris, Lamborghinis, Mercedes y demás coches de alta gama, aunque no todos son de su propiedad.