El alquiler de embarcaciones crece en España e impulsa el turismo náutico

El alquiler de embarcaciones de recreo crece y potencia el negocio del turismo náutico en el país. Este sector ya es especialmente fuerte en España debido a la facilidad para alquilar naves gracias a diferentes aplicaciones y plataformas existentes.

El mercado del arrendamiento de embarcaciones ha estado en constante crecimiento en España desde 2008, y hoy en día llega a representar un 40% de todo el sector náutico nacional, según especifica la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) en su último informe.

De hecho, la tendencia al laza del negocio del chárter ha provocado que este casi alcance al de la adquisición de naves. "No creo que el alquiler de embarcaciones supere a la compra, pero, por la evolución que presenta, seguramente queden equilibrados" ha afirmado sobre esto el director general de la ANEN, Jordi Carrasco.

Crecimiento postpandemia

La necesidad de un formato de ocio al aire libre y con menos participantes durante la pandemia potenció el interés en la navegación y por ende aumentó el número de aficionados.

Una estudio del Instituto YouGov revela que alrededor de un 20% de los españoles encuestados alquilaron un barco al menos una vez. "El chárter ha hecho más accesible la náutica a todo el mundo", destaca Carrasco, mientras que el experto en transformación digital para empresas náuticas, Matías Miranda, añade que "ha ayudado a reducir ese punto elitista que existía hace 10 años".

Según datos ofrecidos por la plataforma de alquiler de embarcaciones online Click&Boat, sus reservas en junio aumentaron un 35% respecto al mismo mes el año anterior y también se han alquilado más veleros en lo que llevamos de verano que en julio y agosto del 2022.

"El chárter náutico ayuda mucho al impulso del turismo náutico en España. Al final, hay mucha gente que viene aquí para disfrutar sus vacaciones en el mar", puntualiza el director de ANEN.

Según el portal Sailwiz, el turismo náutico creció en España un 52% en 2022 en comparación al año anterior y el Mediterráneo es eje de la actividad con embarcaciones de recreo, por lo que los principales destinos de Europa son países ribereños: España, Italia, Grecia y Croacia. También lo son las comunidades autónomas más potentes: Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía.

El último informe económico del sector publicado por la ANEN, datado en 2017, reveló que la náutica facturó 3.000 millones de euros, generó 19.700 empleos directos y tuvo un impacto económico de 12.000 millones de euros sobre la producción efectiva total.

Reforma del chárter

El negocio del alquiler de embarcaciones de recreo ha cambiado de forma radical en los últimos años. Los contratos no se cierran solo en las oficinas de los puertos de deportivos. Ahora, se puede llegar al pantalán con la simple tarea de embarcarse.

Decenas de páginas web pueblan Internet con opciones de arrendar una embarcación, siendo Click&Boat, que cuenta con más de 50.000 naves en su catálogo (más de 5.700 solo en España), la mayor de Europa, transmite a EFE la portavoz de la compañía, Emilia Paris.

Su facturación se incrementó un 145% en el primer trimestre del año, la tasa interanual de crecimiento más alta de Europa, y, si se comparan junio de 2023 y de 2022, las reservas subieron un 35% y los ingresos un 43%. "Click&Boat ha registrado un primer trimestre histórico en 2023 y las cifras anuales deberían seguir esta tendencia", apunta Paris.

Otras empresas también registran una buen año, aunque con una visión de negocio distinta, como Sailwiz, que pone en contacto a patrones de barco y clientes, pero ofrece las actividades náuticas por plazas. "Somos el Blablacar de los viajes por mar", ejemplifica a EFE el director ejecutivo de la empresa, Álvaro García de Polavieja. Sailwiz trabaja con más de 800 actores del sector náutico, desde empresas consolidadas del chárter hasta patrones de barco y escuelas de vela.

"Alquilar un barco es algo cada vez más popular. Nosotros queremos que todos aquellos que no tengan un título de patrón o viajen solos o en pareja también tengan opción de navegar. Además, no todo el mundo puede comprarse un barco. Tiene sentido que estos sean un bien compartido y no tanto un bien particular", agrega García de Polavieja.

Soluciones tecnológicas

El crecimiento del chárter y del turismo náutico también ha impulsado el nacimiento de empresas que van más allá de la propia operación de alquilar. Andronautic ofrece soluciones de software para la gestión de la empresa náutica, como el diseño de páginas web o la generación de facturas, a 92 empresas de cinco países, aunque el grueso radica en España.

Además, SeaCoasts aporta contenidos y servicios referidos a la costa y el mar, y PaperBoat sirve a la gestión de puertos deportivos. "Somos una industria en la que la palabra digitalización suena un poco a chino mandarín, pero es el camino a seguir", lamenta Miranda.