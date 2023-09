La alta demanda de coches eléctricos provoca una competencia feroz por el litio

Las restricciones ambientales que están imponiendo todos los países han provocado que la demanda de los coches eléctricos se dispare, al igual que la de los materiales que los componen. Uno de los más importantes es el litio para las baterías. En este contexto, algunas compañías mineras han descubierto una nueva forma de obtener este metal. La estrategia, llamada extracción directa de litio o DLE, se basa en un conjunto de tanques y tuberías que convierten la salmuera (agua con más de un 5% de sal disuelta) en un compuesto de litio en cuestión de días, en lugar del año o más que tardan los métodos tradicionales.

Desde Bloomberg informan que con este descubrimiento se ha desatado una competencia extrema entre algunas de las empresas del sector como Standard Lithium Ltd. o Occidental Petroleum. Entre sus ventajas hay que destacar que se consigue una mejora en la producción y es más sostenible ecológicamente respecto a los métodos usados hasta ahora. No obstante, algunos productores y expertos de la industria están siendo cautelosos. A pesar del auge en las pruebas y en el desarrollo, estas nuevas técnicas no han sido probadas a gran escala y perfeccionarlas puede ser un proceso muy largo.

El año pasado los precios del litio se dispararon a máximos históricos debido al crecimiento de la producción de los coches eléctricos. A lo largo del 2023 estas cifras han disminuido gracias a una nueva explotación del metal en Australia, aunque algunos expertos de Bloomberg señalan un repunte en las previsiones por el continuo crecimiento del mercado de los vehículos no contaminantes. Además, se espera una disminución en la producción a partir de 2025, lo que está impulsando a las mineras y petroleras a buscar nuevas formas de expandir el suministro.

Se está cerca de descubrir si el DLE funcionará a gran escala

"Si vamos a tener una cadena de suministro que pueda satisfacer las demandas de la industria del litio, DLE será una de las herramientas", dijo Robert Mintak, director ejecutivo de Standard Lithium, a Bloomberg. Después de años de pruebas y trabajos de desarrollo, parece que están cerca de descubrir si la DLE funciona a gran escala.

Durante muchos años, la Sociedad Química y Minera de Chile y Albermale Cop. explotaban las minas del desierto de Chile y sus técnicas se consideraban la forma más limpia de extraer litio. El proceso consistía en sacar grandes cantidades de salmuera de debajo de un salar y almacenarlas en grandes lagunas durante más de un año. A medida que el agua se evaporaba el metal concentrado se trataba en plantas cercanas. Sin embargo, esto significaba que miles de litros de salmuera se vaporizaban en uno de los lugares más secos de todo América, perjudicando a la fauna y flora de la zona.

Con la extracción directa de litio se busca resolver este problema a través del uso de filtros y membranas para extraer el metal directamente y permitir que lo que queda se devuelva a los lagos subterráneos. Este método es mucho más rápido y ocupa menos espacio que las lagunas de evaporación. Así, el DLE permitiría reducir el perjudicial impacto en los ecosistemas desérticos, lo que sería una solución aceptable para aumentar la producción de vehículos eléctricos y conseguir reducir sus elevados costes.

La entidad financiera Goldman Sachs ha elaborado un informe en el que estima que si el 40% de los proyectos de extracción de litio de América Latina utilizara la DLE, podría aumentar la producción de litio en la región aproximadamente un 35% para 2028. Esto supondría un impulso del suministro mundial del 8%. A pesar de estas mejoras en la producción y en la no evaporación de agua, la eficiencia de las plantas de la DLE debe ser evaluada al milímetro para conocer cual es la cantidad de agua y de energía que se necesita. Por ejemplo, el proyecto chileno Salar Blanco ha estimado que la implantación de la nueva técnica supondría casi triplicar el consumo de agua dulce.