La amenaza de la sequía desemboca en una oportunidad para el sector piscinas.

La llegada del verano siempre ha sido sinónimo de piscina y chapuzones refrescantes, pero la escasez de lluvias de los últimos meses ha generado una gran preocupación en el sector de las piscinas. Sin embargo, desde la Asociación Española de Profesionales de Piscinas (ASEPPI), ven en la sequía una oportunidad de crecimiento para su actividad.

A pesar de que el fenómeno está afectando al nivel de los embalses que se encuentran en el 49,6%, situándolos un 36% por debajo de lo que sería lo normal por estas fechas, aún no se han tomado restricciones en la zona centro del país. Sin embargo, para determinadas comunidades, la preocupación está presente, según los expertos en piscinas de Aipool. Además indican que, "se está propiciando la toma de decisiones para aprovechar más el agua y hacer frente a esta complicada situación".

En cuanto al marco de los consumidores y dueños de piscinas, la situación que están observando a día de hoy es que "la gente está alarmada y demanda tener la piscina preparada cuanto antes, para adelantarse a cualquier restricción que pueda existir", añaden desde Aipool. Ya no solo los particulares son previsores sino que, la propia Comunidad de Madrid ya ha adelantado al 15 de mayo la activación del plan por altas temperaturas, así lo ha comunicado el Ministerio tras la reunión con las comunidades autónomas en la Comisión de Salud Pública. Una medida, la de adelantar un mes la apertura de las piscinas municipales, que "sin duda, beneficiará a los servicios públicos de piscinas" afirma Luis San Narciso, presidente de ASEPPI. "Va a suponer más utilización de productos químicos y la situación económica de las compañías se verá muy beneficiada", añade el experto.

Restricciones a nivel nacional

Dadas las condiciones climatológicas adversas, con temperaturas excesivamente elevadas y la preocupante falta de precipitaciones, la candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid Mónica García, ha resaltado la importancia de preparar las piscinas públicas además de contar con refugios climáticos para afrontar las olas de calor. Lo que asegura de alguna forma que las piscinas "no se van a prohibir en ningún momento", indica el máximo responsable de ASEPPI. El sector se mantiene positivo en este aspecto y subraya que ese escenario es prácticamente imposible.

Además, tal y como indicó el pasado 20 de abril la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no deja de ser una situación alarmante en la que se podrán aplicar medidas extraordinarias en las zonas más afectadas del país, pero descarta los cortes de aguas en términos generales.

En contraste, hay sitios en España que ya están aplicando restricciones, según ha informado el responsable del departamento de construcción de la empresa de piscinas Aipool, Juan Gómez Alcántara. Al respecto, destaca que las zonas más afectadas se encuentran en Andalucía, concretamente, Cádiz, Córdoba y Almería.

No obstante, la zona noreste de España, también se ve concernida. Cataluña, una de las comunidades que más piscinas concentran en España junto a Andalucía, las Islas Baleares y la Comunidad de Valencia según datos de ASEPPI, es una de ellas. En concreto, Barcelona, depende mucho de sus factores climatológicos. "Si no nieva, no se acumula la gran cantidad de agua que abastece a la región a nivel de presas" añade Luis San Narciso. A día de hoy, registran un 27% de los niveles de sus reservas, por lo que en situaciones como esta, de sequía, tienen que recurrir a restricciones de emergencia.

Sostenibilidad gracias a la tecnología

El presidente de Fluidra, Eloi Planes, ha destacado en un encuentro con empresarios en el Círculo Ecuestre que el impacto de las piscinas en las sostenibilidad será positivo gracias a la tecnología. Según Planes "una piscina consume mucho menos agua de lo que esperamos y, gracias a la tecnología para el relleno de las piscinas, no es necesario hacer uso de una gran cantidad de agua, por lo que cada vez más nos dirigimos a un escenario más sostenible".

De este modo, el presidente de la Asociación de Españoles de Profesionales de Piscinas ha explicado que "se tiene una errónea consideración sobre el volumen de consumo de agua, ya que las cerca de 1,3 millones de piscinas que hay en España, entre residenciales, de ocio y públicas, solo representan el 0,15% del consumo global de agua". Además, para llenar todas esas piscinas, se necesitarán el 0,1% de la capacidad de los embalses según datos del INE a diferencia del consumo de los hogares que utilizan un 2,6%.

Impacto positivo para las piscinas

Por su parte, tras el masivo avance en tecnología en los últimos años, existen tratamientos tanto de desinfección como de medición y controles de cloro, de turbidez de agua, de pH, que como indica Luis San Narciso, presidente de ASEPPI, "gracias a los avances domóticos, tienes el control del agua de tu piscina al instante". Lo que permite no tener que cambiarla cada cierto tiempo y mantener el agua limpia, explica el profesional.

Por tanto, desde el sector de las piscinas, recalcan que una de las consecuencias que acarreará la sequía es que los clientes serán más responsables en el consumo de agua y les llevará a tomar medidas para su preservación. Esto producirá un efecto positivo en las empresas, ya que el cliente demandará productos de más calidad y por tanto dejará de recurrir a los productos de 'low cost'. De este modo, "nuestro sector va a tener que dar un paso hacia delante en temas de profesionalización y sostenibilidad que hasta ahora no se hacían mucho caso, pero que a partir de ahora tendrán un papel determinante", añaden desde ASEPPI.