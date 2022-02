AMLO 'el Agitador': el 80% del Ibex está en México... y bajo la lupa del presidente.

El ruido de los coches y las motos es constante. En algunos de los balcones de la zona cuelga un pequeño cartel que dice "se renta". Un anuncio que les dura poco, porque allí los negocios y las transacciones son constantes. Este lugar no es otro que Polanco, uno de los distritos financieros más célebres de Ciudad de México, situado en pleno corazón de la capital. Allí, la presencia del empresariado más selectivo de España se respira en las calles. Así, en una de las avenidas más emblemáticas de la zona -Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra- se erige una serie de edificios acristalados donde está situada la sede central de la compañía tecnológica Indra. Esta tan solo es un ejemplo de la presencia en territorio azteca de hasta veintiocho de las treinta y cinco empresas con mayor liquidez de nuestro país; y que hoy se encuentran amenazadas bajo el yugo de la palabra del presidente mexicano.

Sin embargo, pese a que estos buenos datos empresariales reflejan una más que notable relación entre España y México, la amistad entre ambos países se ha enfriado desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (más conocido como AMLO) se alzara con la presidencia del país azteca en el año 2018. Así, durante su mandato ha manifestado en numerosas ocasiones su poca atracción por las compañías españolas -especialmente las energéticas- a las que ha acusado de ser la causa de la corrupción dentro de su territorio. Sin embargo, esta semana, el presidente mexicano profirió su declaración más dura hasta la fecha, pidiendo una "pausa" a las relaciones entre España y México por "saquear" su territorio "impunemente". Unas palabras que fueron rechazadas por nuestro país y que AMLO, un día después, trató de matizar.

La presencia de las empresas con mayor liquidez de España (todas aquellas que conforman el índice Ibex 35) es considerable en México. De hecho, el 80% de ellas -veintiocho de las treinta y cinco- están asentadas en dicho país llevando a cabo operaciones diarias. Entre estas nos podemos encontrar gigantes bancarios -como BBVA (primer banco del país, con más del 20% de los activos totales del sector), Santander o Sabadell-, grandes energéticas -como Iberdrola, Naturgy (principal operador de distribución de gas en México) o Repsol- e importantes constructoras, como Ferrovial o ACS.

Otras compañías con actividad -y muy reconocidas por la opinión pública de nuestro país- son: la hotelera Meliá, la operadora Telefónica, la multinacional de textil Inditex, la compañía especializada en piscinas Fluidra, el grupo industrial vasco Cie Automotive, la aerolínea IAG, las grandes empresas del acero -Arcelormittal y Acerinox- o, como no podía faltar, Aena, la compañía líder en gestión de infraestructuras aeroportuarias por volumen de pasajeros. Algunas empresas con las que ha contactado este periódico prefieren eludir las polémicas declaraciones del presidente asegurando que "no es la primera vez que sucede, sus palabras son recurrentes y no vamos a entrar en un tema político".

En el otro lado de la moneda, están siete compañías que no se encuentran afectadas por las decisiones de López Obrador, que son: las tres farmacéuticas -Rovi, Almirall (que abandonó el país en el año 2016) y Pharma Mar- la empresa pública Red Eléctrica, la inmobiliaria Merlin Properties, la compañía de telecomunicaciones Cellnex y uno de los bancos más grandes en volumen de activos de nuestro país, Bankinter.

El economista Coll morales afirma que "hablamos de un presidente que no cuenta con la credibilidad del tejido empresarial. Desde su llegada al poder, este tipo de prácticas son su modus operandi. Cada cierto tiempo ataca, sin motivos, a un país, y por ello los flujos de inversión extranjera directa en México han caído sustancialmente". Además, el economista añade que México ha presentado una "mala evolución en su economía, con dos recesiones en cuatro años", por lo que AMLO "pone en riesgo las relaciones comerciales para un país que supedita el 78% de su PIB al sector exterior".

España, después de Estados Unidos, es el país extranjero que más invierte en México. Lo que supone un volumen aproximado de 76.000 millones de dólares, según datos publicados por la Secretaría de Economía. Este volumen de inversión "equivale al 12% de toda la Inversión Extranjera Directa (IED)... y la mitad son nuevas inversiones. Es decir, casi 7.000 empresas españolas han acometido proyectos de inversión extranjera en México". Mientras, estas siguen manteniendo su actividad empresarial en el territorio azteca intentando capear los nuevos frentes, a los que ya no solo se les une los imprevistos generados por la Covid, sino, además, el señalamiento público por parte del máximo mandatario.