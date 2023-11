Arde Bogotá: ¿por qué se agotaron en solo unos minutos las entradas para el Wizink?

Se han convertido el grupo de moda y es por méritos propios. Arde Bogotá ha agotado en cuestión de minutos las entradas para su primer concierto en el WiZink Center de Madrid. Tras hacer 'sold out' tres noches en la sala La Riviera, el grupo anunció que desembarcaría en 2024 en el popular recinto madrileño, el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid, en el que sería su primer espectáculo en este espacio. Los seguidores de la banda estaban deseando hacerse con tickets para este concierto único, fijado para el 13 de diciembre de 2024, que marcará una nueva etapa en la carrera profesional de los murcianos. El show supondrá el broche de oro a la gira de su último disco 'Cowboys de la A3'. Sin embargo, en menos de 10 minutos prácticamente todas las entradas estaban agotadas y son muchos los seguidores de la banda que se pregunta: "¿Cómo es posible?".

El éxito arrollador de la banda, junto a su reciente nominación a los Grammy Latinos, ha llevado a miles de personas a buscar una entrada para su concierto en el Wizink Center provocando un colapso en los dos servicios de venta que se habían habilitado para este show. En solo unos minutos, todas las zonas estaban completas.

Entradas para Arde Bogotá en Madrid desde 29 euros

En un momento en el que el precio de las entradas de conciertos están disparados (Luis Miguel ha puesto a la venta tickets para su concierto en el Bernabéu que superan los 1.000 euros), Arde Bogotá ha fijado para su show en Madrid cifras que han sorprendido a todos: 29 euros en pista. Estos precios bajos han sido un reclamo para todos, los más fanáticos y los que no lo son tanto, pero no ha sido lo único que ha condicionado la venta masiva en cuestión de motivos. Se apunta a la preventa como el verdadero motivo tras el 'sold out'.

Quienes asistieron a los conciertos de Arde Bogotá en La Riviera, celebrados el pasado 9 y 11 de noviembre, disponían de un código para acceder a la preventa de entradas del WiZink. La organización de dichos conciertos envió, mediante correos electrónicos, códigos por el que cada asistente tenía la posibilidad de conseguir 2 entradas para el nuevo show. De esta forma, miles de entradas ya estaban vendidas antes del acceso general abierto este martes 21 de noviembre.

Entradas para Arde Bogotá en reventa

La alta demanda para hacerse con las entradas para el concierto de Arde Bogotá en Madrid ha animado a muchos a hacer negocio con ello. En las webs de entradas en reventa ya se pueden adquirir tickets para este show con precios que casi cuadruplican los originales.

El precio para las entradas de pista estaba fijado en 29 euros y las que se pueden encontrar ahora en reventa alcanzan los 110 euros.