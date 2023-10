Así es la reducción de jornada a 37,5 horas pactada por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han firmado la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales. Es una de las medidas que recoge el acuerdo de gobierno de coalición alcanzado entre PSOE y Sumar tras días de negociaciones. El debate sobre la reducción de las horas de la jornada laboral máxima legal, actualmente en 40 horas, ha sido una de las líneas rojas en las conversaciones que acabarán en un pacto de Gobierno en caso de que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, consiga su investidura.

El acuerdo finalmente firmado y presentado hoy por Sánchez y Díaz explica cómo se pondrá en marcha esta reducción de jornada laboral y recalca que no habrá ninguna reducción en el salario. Al respecto las reacciones no se han hecho esperar y el presidente de la asociación empresarial, Andrés Sendagorta, llama a la prudencia respecto a este anuncio -del que aseguraba no conocer los detalles- pero rechaza que tenga que estar ligada a una bajada de productividad y en consecuencia, que vaya a mermar la competitividad de las empresas que las implementen.

¿Cómo será la reducción de la jornada laboral?

El proceso para implantar la nueva medida de reducir la jornada laboral hasta las 37,5 horas sellada hoy en el acuerdo entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz constará de dos plazos. Según consta en el acuerdo su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025.

A partir de entonces se formará una mesa con los interlocutores sociales para analizar los resultados y seguir avanzando en la disminución "teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas", recoge el acuerdo al que ha tenido acceso La Información.

Acuerdo de Gobierno de coalición 2023 Descargar

¿Qué pasará con el SMI?

En el capítulo de empleo, el acuerdo también recoge el compromiso de que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba a lo largo de la legislatura garantizándose por ley, en el Estatuto de los Trabajadores, que aumente acompasado al 60 % del salario medio.

Novedades en el despido

También se señala, sin dar más detalles, a cambios en los despidos para cumplir con la Carta Social Europea y en las prestaciones por desempleo donde se recoge que puedan ser compatibles con el trabajo. El acuerdo contempla también un plan de choque frente al paro de larga duración, atendiendo especialmente a los mayores de 45 años.

Los autónomos en el nuevo acuerdo de Gobierno

En autónomos, se incluye la posibilidad de aplicarse la cuota reducida (tarifa plana) en la cotización a la Seguridad Social en los periodos posteriores al inicio de su actividad en los que se produzcan una caída en sus ingresos.

Los nuevos becarios

También se incluye la aprobación del estatuto del becario, que quedó pendiente con la convocatoria anticipada de elecciones, y una nueva regulación de la jubilación parcial y del contrato de relevo, dos aspectos que tampoco dio tiempo a articular al final de la pasada legislatura.

El nuevo permiso de paternidad

El acuerdo también incluye extender el permiso de paternidad y maternidad hasta las 20 semanas, desde las 16 semanas vigentes, pero esas nuevas semanas serían compatibilizando con el trabajo a tiempo parcial. Asimismo, se comprometen a que al menos 4 semanas por hijo/a del recientemente creado permiso parental de cuidados sean remuneradas a partir de agosto de 2024.