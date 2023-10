ATA asegura que el despido "no preocupa a los empresarios" y llama a reducir el paro. 

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha cuestionado que la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, abogue por reformar el despido que no preocupa "ni a los trabajadores, ni a los empresarios, ni a los autónomos". El representante de la patronal integrada en CEOE ha criticado que los políticos se centren en materias que "no son preocupación de la ciudadanía" mientras hay casi tres millones de personas que enfrentan problemas para conseguir un puesto de trabajo y están en paro. "Invito a quien esté pensando en endurecer el despido a favorecer la contratación", ha expresado este lunes en rueda de prensa.

La modificación del despido improcedente es una de las prioridades de Díaz para esta legislatura y así lo ha trasladado el equipo negociador de Sumar al PSOE, sin embargo, la posición respecto a esta materia no es común, según declaró su portavoz Nacho Álvarez tras el primer encuentro formal entre ambos líderes progresistas. La ministra está alineada con los representantes de CCOO y UGT que coinciden en la relevancia de retomar este debate que quedó apartado en la reforma laboral de 2021. No obstante, estos actores no quieren recuperar la indemnización de 45 días que se redujo a 33 por el Gobierno de Mariano Rajoy, sino hacer que no sea previsible y que atienda a las características individualizadas de cada trabajador en el momento del cese.

El partido encabezado por Pedro Sánchez no ha respaldado esta iniciativa pero tampoco se ha cerrado a negociarla, por lo que desde ATA recuerdan que el despido no formaba parte de sus propuestas electorales. "En los últimos tiempos estoy viendo que están saliendo en la agenda política temas que no iban en los programas electorales con los que determinados partidos han concurrido a las elecciones. Que yo sepa el PSOE no llevaba en su programa electoral esto de endurecer el despido", ha reprochado Amor. El presidente del Gobierno en funciones no ha hecho referencia a este tema -con un debate público centrado en la amnistía- pero se reunirá a lo largo de esta mañana con los secretarios generales de UGT y CCO, donde es previsible que lo aborden.

Por el momento, el secretario general del PSOE no ha programado una reunión con los representantes empresariales en el marco de la ronda de contactos previa al debate de investidura. El presidente de ATA ha confirmado que tampoco han tenido contactos con el Ejecutivo para la elaboración de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia respaldada por Bruselas hace una semana. Algo que lamentan, dado que por el momento, los fondos europeos no han tenido un impacto económico en el colectivo de los autónomos, según han constatado en la última edición del barómetro sobre la situación de los autónomos presentado este lunes. Si bien, Amor ha reconocido que estas ayudas están contribuyendo a la digitalización de los pequeños negocios, lo que tendrá efectos a medio plazo.

Septiembre ha sido un mes positivo en términos de afiliación para los trabajadores por cuenta propia, pero esto no lleva a mejorar sus expectativas a medio plazo, de acuerdo con este sondeo. Siete de cada diez autónomos se muestra negativo respecto a la evolución de su negocio a corto plazo, bien porque creen que su actividad seguirá igual (43,1%) o porque esperan que se contraiga (30,8%). ¿El motivo? El aumento generalizado de los costes que supera a los incrementos de la facturación, tal y como ha subrayado el presidente de ATA. Casi un 90% de los encuestados afirma estar afectado por la inflación, aunque la evolución del precio de los carburantes, los impuestos y las cotizaciones ha supuesto dificultades para ocho de cada diez.

La política de subida de tipos puesta en marcha por el Banco Central Europeo (BCE) también pasa factura a los autónomos, dado que el 25,52% de los encuestados dicen tener una hipoteca y haber experimentado una subida de las cuotas, que en algunos casos supone una diferencia de hasta 3.000 euros anuales. Si bien, la fórmula más común entre los trabajadores por cuenta propia es contar con locales o naves en alquiler (45%) y casi el 30% también ha tenido que hacer frente a una subida de la renta mensual, aunque menos acentuada que la de las cuotas hipotecarias. Además, el acceso al crédito ha comenzado a ser un problema para uno de cada cinco autónomos, por no poder hacer frente a las condiciones o ser rechazados por la entidad financiera.