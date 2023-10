El paro vuelve a subir en 19.768 personas pese a la leve recuperación de la afiliación

El fin de la temporada de verano deja su huella en los datos de empleo de septiembre. El sector del comercio pierde más de 40.000 trabajadores, mientras que la hostelería deja atrás otras 32.000 personas que pasan a la inactividad aunque no tienen por qué haber sido despedidas, dado que la figura del fijo discontinuo es más que habitual en estos ámbitos. No obstante, el cierre de persianas no ha impedido que en el mes de septiembre se registre una leve recuperación en términos de creación de empleo con 18.295 nuevos afiliados medios que elevan el total a 20,72 millones de trabajadores. Un crecimiento que viene dado por la Educación, que acumula 85.000 nuevas altas.

En cambio, el número de parados se eleva en septiembre y se mantiene por encima de la barrera de los 2,7 millones de desempleados -dejada atrás en los meses de junio y julio- en concreto, a último día de mes había 19.768 personas apuntadas a los Servicios Públicos de Empleo Estatal más que a término del mes de agosto. Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social destacan que en la comparativa anual se trata del agosto con menor nivel de paro desde 2008, aunque es el valor más elevado desde mayo de 2023. La importancia de la temporada estival en la costa del sol hace que ocho de cada diez nuevos parados se anoten en Andalucía, comunidad que incrementa el paro registrado en términos absolutos en más de 15.000 personas.

Precisamente este es el territorio que registra una mayor subida del número de desempleados respecto agosto, seguida de lejos por Madrid (3.358) y Galicia (2.918), mientras el paro crece en 11 comunidades autónomas. Sin embargo, otras comunidades autónomas con un peso relevante del sector turístico como Cataluña y Canarias han conseguido reducir el total de desempleados en el entorno de 3.000 personas y encabezan la lista de bajadas, seguidas por el País Vasco (-1.933). Por sectores, cabe subrayar que más allá de los servicios, se aprecia un notable incremento en el colectivo 'sin empleo anterior', algo que desde Trabajo valoran positivamente, al interpretarlo como una mejora de expectativas para encontrar un empleo.

Los trabajadores autónomos cierran el mes de septiembre en positivo, con 5.700 afiliados más que en agosto -mes en el que cayeron en más de 10.000- tras registrar un comportamiento general al del Régimen General. Las afiliaciones de trabajadores por cuenta propia crecen en el sector de la educación (2.596), las actividades profesionales científicas y técnicas (2.023) y las actividades sanitarias y de servicios sociales (1.453) también asociadas en muchos casos al cuidado de menores. En cambio, tanto el comercio minorista como la hostelería registran caídas con la llegada del otoño y el fin de la principal temporada turística.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también celebra que en los primeros nueve meses del año se ha creado más empleo que en todo el año 2022 en términos desestacionalizados (495.017 nuevos afiliados), lo que también es el mayor aumento de la serie histórica si se excluyen los datos de 2005 (regularización extraordinaria) y 2021 (recuperación tras la pandemia). Además, la cartera de José Luis Escrivá ha llevado a cabo este mes una comparativa con los países de referencia de la Unión Europea -Francia, Italia, Alemania para destacar que el crecimiento del empleo Español tras la pandemia y desde el inicio de la guerra de Ucrania ha sido considerablemente superior, del 7,1% frente al 1,3% de Alemania en el primer caso.

El 55, 22% de los nuevos contratos son temporales

En el mes de septiembre se firmaron 1,3 millones de contratos lo que supone un 16,17% menos que en el mismo periodo de 2022, si bien los acuerdos laborales de tipo indefinido se mantienen en minoría respecto a los temporales. Un 44,78% de los contratos firmados en los últimos 30 días tenían duración indefinida. Por tipo de jornada, los acuerdos a tiempo completo son los mayoritarios (249.078) aunque el peso de los contratos fijos discontinuos no es menor (214.192) y estos no tienen garantizado un tiempo de actividad mínimo, por lo que los propios trabajadores asimilan su situación a la de los temporales, como ponía en evidencia este lunes la Fundación 1º de Mayo. Las firmas a tiempo parcial quedan reducidas a 160.169.

El departamento de Escrivá incide en el balance positivo de la reforma laboral 21 meses después de su entrada en vigor, en el que destaca "sus efectos positivos en la estabilización del empleo y la mejora de su calidad". El número de afiliados con contrato temporal se sitúa en un 14% y la duración media de los contratos que han causado baja entre enero y septiembre de 2023 se ha incrementado un 29% hasta situarse en los 256 días. Además, todo ello contribuye a la recaudación de la Seguridad Social que se ha elevado en un 9,8% en el mes de agosto si se descuenta el efecto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, una cotización del 0,6% adicional.