Las ayudas fiscales que da Cataluña a los jóvenes que quieren comprar una casa

Los precios de las viviendas en Cataluña dificulta el acceso a la vivienda, sobre todo para aquellos que no cuentan con un colchón de ahorro previo, un perfil que suele verse entre los más jóvenes. En concreto, el mes de marzo, el último registro con el que cuenta el portal inmobiliario Idealista, el precio medio del metro cuadrado en venta se encontraba en 2.352 euros, un 0,6% más que el mes anterior. Para intentar paliar esta situación Cataluña promociona algunas ayudas fiscales.

En concreto, en esta región se puede optar a un Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales reducido, ya que sólo se tributa sobre el 5% del impuesto, frente al 10% habitual. Se trata de una ayuda dirigida a los jóvenes menores de 32 años y la base imponible total menos el mínimo personal y familiar en la declaración de IRPF no puede superar los 30.000 euros.

Por otro lado, la Comunidad ofrece ventajas fiscales también en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para aquellos que reciban una donación familiar de una vivienda o para comprarla, en este segundo caso el titular cuenta con tres meses desde que recibe el desembolso para hacer la compra del inmueble.

Estas ayudas están enfocadas en las personas menores de 36 años e implican una reducción máxima de 60.000 euros. Si el beneficiario tiene una discapacidad del 65% o superior el importe sube hasta los 120.000 euros.

La página web de información, trámites y servicios de la Generalitat explica que tanto si es una donación de dinero como de la vivienda, debe hacerse constar en escritura pública. La base imponible de la última declaración del IRPF, teniendo en cuenta que el mínimo personal y familiar, no deberá superar los 36.000 euros.

Otras Comunidades Autónomas con ayudas fiscales en vivienda

Otra de las Comunidades Autónomas que cuentan con este tipo de ventajas fiscales para aquellos que quieren adquirir una vivienda es Andalucía.

La Comunidad ofrece un tipo de gravamen reducido del 3,5% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y de un 0,3% en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) para los compradores menores de 35 años. La ayuda está condicionada a que se compre un inmueble que constituya la vivienda habitual y que su valor no sea superior a 150.000 euros.

Ayuda del Gobierno de España para el acceso a la vivienda

El gobierno nacional publicó el ‘Plan Estatal de Vivienda 2022 - 2025’ según el cual se ofrece una subvención de hasta 10.800 euros con un máximo del 20% del precio de la vivienda para los jóvenes menores de 35 años que quieran comprar una vivienda.

El inmueble tendrá que ser la residencia habitual y estar situada en un municipio de máximo 10.000 habitantes. Quien solicite la prestación no deberá ingresar más de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2023 se sitúa en los 600 euros al mes. Es decir que no pueden cobrar más de 1.800 euros brutos al mes. Además, como es habitual en este tipo de programas, el solicitante no deberá contar con otra vivienda en España.