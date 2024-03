Ayuso insiste en que la Ley de Vivienda no sé aplicará en Madrid aunque se imponga

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado nuevamente que no va a aplicar la ley de Vivienda del Gobierno en la región, pese a que se trate de imponer "a las malas". Lo ha hecho durante el encuentro con la Sociedad Fabril de Fomento (Sofofa), la patronal de empresarios chilenos, donde Ayuso ha asegurado que el derecho que se debe proteger es el del propietario a decidir su negocio.

"Es una ley estatal pero que dentro de sus competencias no puede imponer, solamente puede recomendar o intentar convencer, por las malas, a los Gobiernos autonómicos para que lo apliquemos, pero nosotros no estamos en ello porque consideramos que no se pueden intervenir la vivienda de nadie", ha dicho durante un debate abierto con los empresarios tras su intervención inicial.

"Cuando uno tiene una propiedad es libre de decidir a qué precio la pone o no la pone en alquiler. En el momento en el que se interviene lo único que consigues es que se desplome la oferta y, por tanto, se multipliquen los precios. Se ha demostrado siempre que se ha aplicado", ha argumentado Ayuso. "Pero, insisto, y por encima de todo, no hay medida intervencionista en el mercado, en la propiedad, en cualquier ámbito de la vida, que luego tenga una consecuencia positiva, por muy bonito que suene y muy demagogo que sea, sobre todo para vendérselo a los más jóvenes", ha defendido.