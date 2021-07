Bancos en los que se puede abrir una cuenta sin nómina... y sin comisiones

Domiciliar una nómina o una pensión en el banco suele ser la llave para dejar de pagar comisiones. Si, además, se pagan varios recibos al trimestre, se contrata una tarjeta de crédito o se firma un seguro, las posibilidades de dejar de pagar por el mantenimiento de la cuenta corriente se multiplican.

Pero ¿qué ocurre con aquellos clientes que carecen de ingresos regulares? En algunos bancos, no domiciliar una nómina puede ser sinónimo de pagar hasta 240 euros por el mantenimiento de la cuenta cada año. Sin embargo, a pesar de la creencia popular de que los bancos únicamente comercializan cuentas sin comisiones para clientes con una nómina, los consumidores que no tienen ingresos periódicos también pueden operar totalmente gratis.

Según el comparador de productos bancarios HelpMyCash.com, los clientes sin nómina también pueden disfrutar de una cuenta corriente sin comisiones de mantenimiento o por las transferencias SEPA, disponer de una tarjeta de débito sin cuotas anuales y tener acceso a miles de cajeros gratis. Además, las mejores cuentas sin comisiones y sin vinculación obligatoria también permiten usar Bizum, pagar con el móvil, disfrutar de descuentos en compras o tener acceso a estadísticas para controlar los gastos, señalan fuentes del comparador.

Bancos que no cobran comisiones

Algunos bancos comercializan cuentas corrientes exentas de comisiones que no tienen ningún requisito de vinculación, es decir, se pueden contratar sin domiciliar una nómina, ni recibos ni contratar seguros o fondos de inversión. Por lo general, el único requisito que tienen estos productos es contratarlos por la web o la app de la entidad y realizar las operaciones habituales (transferencias, traspasos, ingresos, reintegros…) a través de los canales digitales.

La Cuenta Online de BBVA cumple con lo anterior. Los más de 700 mil clientes del banco azul que tienen una Cuenta Online no pagan comisiones de mantenimiento, ni por las transferencias ni por sacar dinero en los más de 6.000 cajeros que tiene la entidad en España, aunque no tengan su nómina domiciliada ni cumplan otros requisitos de vinculación. Además, cada titular (la cuenta se puede abrir con dos titulares) recibirá una tarjeta de débito Aqua sin cuotas de emisión ni de mantenimiento. Únicamente pueden contratar la cuenta los nuevos clientes del banco y tendrán que hacerlo a través de la web o la app de BBVA.

Openbank también ofrece una cuenta corriente digital sin comisiones y sin vinculación obligatoria. Las transferencias son gratuitas, así como la tarjeta de débito y los reintegros en los más de 7.000 cajeros que tiene el Santander en España. La cuenta puede abrirse por Internet y admite hasta cinco cotitulares, pero solo el primer titular recibirá una tarjeta de débito sin cuotas (las tarjetas adicionales cuestan 18 euros al año).

Otra alternativa es la cuenta corriente de imagin. Los clientes del banco móvil de CaixaBank no tienen que domiciliar una nómina para no pagar comisiones de mantenimiento, por las transferencias y por la tarjeta de débito. Además, pueden sacar dinero gratis de toda la red de cajeros de CaixaBank (más de 13 mil en toda España). Por otra parte, imagin no cobra comisiones por las disposiciones de efectivo a débito en cualquier cajero extranjero ubicado dentro del Espacio Económico Europeo, por lo que se puede sacar dinero gratis en Francia, Italia o Portugal, por ejemplo. La cuenta corriente de imagin admite un único titular y tanto la apertura como la operativa habitual deben llevarse a cabo a través de su app.

Tanto BBVA como Openbank e imagin son compatibles con Bizum y permiten pagar con el móvil. Los clientes del banco azul pueden usar Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay. Los de Openbank pueden pagar con el propio wallet de la entidad, Apple Pay, Google Pay y Samsung Pay o con su smartwatch mediante Fitbit Pay y Garmin Pay. Y los titulares de una cuenta corriente imagin pueden asociar sus tarjetas a los monederos de Apple y Samsung, así como al wallet del banco. La oferta de cuentas sin comisiones y sin vinculación obligatoria no termina ahí. Abanca, Cajamar o Liberbank también ofrecen este tipo de cuentas, explican fuentes de HelpMyCash.

30 euros de regalo sin nómina

Algunos bancos, incluso, regalan dinero a los nuevos clientes que abran una cuenta, aunque no domicilien una nómina. Es el caso de N26. Los nuevos clientes que abran la cuenta sin comisiones de N26 antes del 11 de julio con el código EUROCOPA y hagan una compra de al menos 30 euros con su tarjeta recibirán otros 30 euros de regalo. La promoción no tiene permanencia. Además, el banco fintech regala la suscripción mensual a Amazon Prime durante seis meses a los nuevos clientes que abran la cuenta estándar (doce meses en el caso de que el cliente contrate una cuenta premium de pago).

La cuenta estándar de N26 no tiene comisiones ni vinculación obligatoria. Puede abrirse desde la web o la app de la entidad e incluye una tarjeta de débito virtual sin cuotas anuales, aunque los clientes que prefieran una tarjeta física pueden pagar diez euros para recibirla en su domicilio. El challenger bank permite realizar tres reintegros gratis al mes en cualquier cajero de la eurozona y pagar sin comisiones en cualquier divisa.

N26 no es una entidad colaboradora de la Seguridad Social ni de la Agencia Tributaria, por lo que no pueden pagar impuestos ni recibir prestaciones públicas como el paro, el ingreso mínimo vital o la pensión en sus cuentas y, a diferencia de los anteriores, no tiene Bizum.