La banca centra en las cuentas digitales su estrategia comercial 'sin comisiones'

Recientemente la OCU (la organización de consumidores y usuarios) ha denunciado que la banca ha elevado la comisión de mantenimiento para los clientes menos vinculados desde los 44 euros de 2018 hasta los 125 euros. Sin embargo, las principales entidades financieras paralelamente han lanzado sus versiones ‘online’ de sus cuentas en las que no cobran comisiones de mantenimiento ni de administración, ni en las que tampoco necesitan cumplir con numerosas exigencias, como puede ser la domiciliación de la nómina, de recibos y la contratación de tarjetas de crédito o de débito para sortearlas.

Es decir, las cuentas ‘online’ ya no son patrimonio exclusivo de bancos digitales, y bancos como Banco Santander, BBVA o Banco Sabadell apuestan por ello. El objetivo es doble. Por un lado, el cliente menos vinculado y, por lo tanto, menos rentable para la entidad paga por determinados servicios, como es el mantenimiento de la cuenta. Paralelamente, también le empujan a contratar nuevos productos si quiere evitar estos cobros. Y, por otro lado, el objetivo final es hacerse con clientes digitales, que suponen a la larga un ahorro de costes. Es decir, captan nuevos, pero alejándolos de las oficinas, cuyo número continúa a la baja, según los datos del Banco de España. También sacarles de las oficinas presenciales permiten reducir la saturación de las mismas. A la larga esta estrategia es positiva, puesto que estos clientes terminan vinculándose con el banco contratando nuevos productos.

Santander y Banco Sabadell, de 240 euros al año a 0 euros

Banco Santander sería el ejemplo más representativo en esta estrategia. La entidad lanzó en 2021 Santander One por la que podría llegar a cobrar hasta 20 euros al mes, 240 euros, al año a los clientes menos vinculados. Para evitar el pago de estas comisiones, el cliente de la entidad debía domiciliar la nómina y tres recibos, y contar con un producto de ahorro o financiación. Si no cumplía alguno de estos requisitos, la comisión se situaba en los 10 euros. Sin embargo, el banco se vio obligado a reducir las condiciones para evitar el pago de comisiones, bastando la domiciliación de una nómina y recibos o el uso de tarjetas para evitarlas. De lo contrario, las comisiones puede ir entre 10 y 20 euros mensuales (si solo domicilia la nómina o no tiene ninguna vinculación con la entidad). En cambio, dispone de una cuenta ‘online sin comisiones para nuevos clientes, sin ningún requerimiento.

BBVA es otra de las entidades que está potenciando este trasvase de clientes a clientes digitales. El banco cuenta con una ‘online’ en la que no exige ningún tipo de vinculación, ni siquiera de domiciliación de ingresos periódicos. Aunque en este caso, la entidad sí que facilita acudir al banco. La captación de clientes a través de los canales está siendo muy importante, ya que ha pasado del 7% en 2017 al 54%. En cambio, si el cliente optara por la Cuenta Vamos, pero sin cumplir los requisitos, que incluye la domiciliación de una nómina de 800 euros se aplicará un cargo de 40 euros trimestrales (160 euros al año). Banco Sabadell, por su parte, lanzó a principios de año cuenta ‘online’ sin comisiones y sin tener que domiciliar una nómina, mientras que a sus clientes de oficina, que no cumplan condiciones les puede llegar a cobrar hasta 60 euros al trimestre, y 240 euros al año.

Caixabank sería la excepción. La entidad sí comercializa una cuenta ‘online’ para nuevos clientes, pero la ausencia de comisiones solo se aplica durante los seis primeros meses. A partir del séptimo y, para disfrutar de una cuenta sin cargos, es necesario domiciliar una nómina de, al menos 600 euros, y tener tres recibos domiciliados o bien hacer tres transacciones con la tarjeta. De lo contrario, la entidad aplicaría las mismas comisiones para los clientes que trabajen en oficinas físicas: 60 euros al trimestre y 240 euros al año. La alternativa, dentro del grupo, es la cuenta digital de Imagin, que sí que da acceso al cliente a un producto totalmente gratuito y sin vinculación.

También en 2022 ING lanzó la Cuenta NoCuenta, que es totalmente gratuita, sin necesidad de suscribir vinculación. Su rival sería la Cuenta Corriente de Openbank. La entidad cien por cien digital del grupo Santander se caracteriza por dar acceso a este tipo de cuentas sin necesidad de suscribir ningún tipo de vinculación.

Para este 2023 la tendencia de la banca es seguir apostando por cuentas digitales. Y es que no hay que olvidar que la proliferación de los neobancos y fintech, con estos servicios, se han ganado un hueco entre el público, especialmente el más joven, recuerda Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto. Y es que no hay que olvidar que los que contratan una cuenta ahora, dentro de unos años pueden necesitar un producto de financiación o de inversión.