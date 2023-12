El BdE teme un efecto menor de los fondos UE por llegar a menos empresas pequeñas

El Banco de España (BdE) teme que el efecto transformador de los fondos europeos Next Generation sobre la economía española sea menor a largo plazo por el hecho de que las empresas más pequeñas, que son las "más restringidas financieramente y con mayor potencial de crecimiento" se estén beneficiando en menor medida de las licitaciones ligadas a estos desembolsos. El organismo capitaneado por Pablo Hernández de Cos ha hecho público este jueves un primer informe de evaluación sobre las características de las empresas receptoras del programa comunitario, que se diseñó para hacer frente al choche sin precedentes que supuso la pandemia de Covid-19.

En el caso del impacto a corto plazo, el análisis del BdE ofrece una lectura diferente, puesto que considera que el mayor tamaño de las licitaciones NGEU y de las empresas adjudicatarias podría contribuir "a un mayor impacto positivo sobre la actividad a corto plazo", en el sentido de que estas compañías tienen más capacidad para afrontar esos proyectos sin necesidad de detraer recursos de otras inversiones que no estén vinculadas al dinero europeo.

Según el regulador, en términos generales, las empresas adjudicatarias de licitaciones vinculadas a los Next Generation presentan un mayor tamaño que el resto de firmas de su mismo sector y región (tanto de las que no acceden a ninguna licitación pública como de las que acceden a otras no vinculadas al programa europeo). Además, el mayor tamaño de las empresas adjudicatarias de licitaciones NGEU también va acompañado de una mayor productividad y de unas mejores condiciones de acceso a la financiación bancaria en términos relativos.

Es una diferencia notable en relación a lo que la entidad observa en el caso de las subvenciones ligadas a los fondos UE. Las empresas beneficiarias son, en términos generales, más pequeñas que las que acceden a otro tipo de subvenciones públicas. El organismo vincula el hecho de que las empresas que acceden a las licitaciones tengan mayor tamaño a que los propios fondos europeos están financiando licitaciones de proyectos "sustancialmente más cuantiosos que los de las licitaciones anteriores al NGEU".

Evaluar su efecto en la inversión y el crecimiento de las empresas

El Banco de España ve "esencial" desarrollar herramientas que permitan cuantificar el impacto macroeconómico del programa y de los criterios de asignación de los fondos entre las propias empresas. El objetivo debe ser identificar los efectos que su recepción está teniendo sobre la inversión y el crecimiento de las empresas españolas, a medida que se disponga de la información necesaria. No es un detalle insignificante en un país donde más del 90% del tejido productivo está constituido por empresas pequeñas y donde organismos a nivel nacional e internacional han identificado problemas para que estas puedan escalar.

Con todo, la entidad incide en que el impacto a largo plazo del programa NGEU dependerá, fundamentalmente, "de la capacidad transformadora de los proyectos de inversión seleccionados y de su complementariedad con las reformas estructurales implementadas". Señala, igualmente, que aún no se dispone de la información necesaria para realizar un estudio riguroso sobre estos dos aspectos, si bien incide en que "serán objeto de análisis prioritario en el futuro" tanto para el propio Banco de España, como para el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.