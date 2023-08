Bendodo dice que Calviño se postule para el BEI es "la última mentira" de Sánchez.

Que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, se postule para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha levantado ampollas en el seno del PP. El coordinador general del partido, Elías Bendodo, se ha referido este mismo sábado en Ceuta a la candidatura de la ministra en funciones como "la última gran mentira" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

A su juicio, "parece que está empezando a recolocar a sus ministros a la vista de que no va a tener apoyos suficientes" para volver a ser investido como presidente del Gobierno. En declaraciones a los medios tras reunirse con el Comité de Dirección del PP ceutí, ha recordado que Sánchez aseguró en campaña que Calviño era "su voz económica" y ha ironizado con que "lo que no nos dijo es que era interina, salvo que pase una cosa que yo veo posible, que viendo que no va a tener apoyos suficientes esté empezando a pensar en recolocar a sus ministros".

El 'número 3' del PP ha considerado que es "una anomalía democrática" que antes de formular la candidatura de Calviño, el presidente del Gobierno no llamase al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, como líder de la oposición "para hablar de eso". "Esto demuestra la soberbia y la arrogancia de Sánchez en todas sus decisiones", ha concluido.

El PSOE "no sabe perder"

Bendodo también ha acusado a Sánchez de pretender "judicializar el resultado de las elecciones" del 23J porque "no sabe perder". "Pretende meter en una maraña jurídica y conseguir en los tribunales lo que no le han dado las urnas y sigue en la 'triple M' de la que habla: maldad, mentira y manipulación", ha reprochado al líder socialista, al que también ha tachado de "soberbio" por no felicitar a Feijóo por sus victorias en las municipales, autonómicas y generales.

Con la vista puesta en las posibilidades de que Feijóo sea investido presidente del Gobierno, se ha mostrado optimista y ha advertido que las dos alternativas son "un gobierno del PP en solitario amplio y fuerte que eche a rodar cuanto antes o Sánchez y 24 partidos que le van a pedir vicepresidencias, indultos, vetos entre unos y otros...". "Sería nefasto", ha concluido.

"El PP tiene hoy bastantes más apoyos que el PSOE porque contamos garantizados con 171 síes y estamos trabajando en el 172 con Coalición Canaria, al menos 50 más que Sánchez, que únicamente dispone de sus 121, nada más, ni los de Sumar, porque Podemos ya le ha dicho que ya veremos qué hace", ha comparado.

"El PSOE ha dejado de ser un partido de Estado"

Por otro lado, Bendodo ha cargado contra el también secretario general del PSOE por hacer "saltar por los aires" el gobierno de coalición "prácticamente hecho" que 'populares' y socialistas negociaban formar en Ceuta.

"Si hay un territorio donde todos los partidos tenemos que lanzar un mensaje de unidad es precisamente aquí, en la frontera no solo de España, sino de la UE, pero eso no lo ha entendido Sánchez, que ha antepuesto sus intereses particulares a los del conjunto de este país y a los de todos los ceutíes", ha censurado.

"El PSOE hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado y lo ha vuelto a demostrar", ha hilvanado el coordinador general del PP, que ha lamentado que "Sánchez ha antepuesto sus intereses particulares a los del conjunto de este país y a los de todos los ceutíes". Lo de la ciudad autónoma es, desde su punto de vista, la última prueba de que los socialistas han perdido la noción de la "responsabilidad política", que es "lo que se pide a quien se presenta a un cargo público".

"Es la que hemos tenido en el PP dándole la alcaldía de Barcelona y la de Vitoria al PSOE para que no gobiernen independentistas o herederos de ETA, como en su día propiciamos un Gobierno del PSOE con Patxi López de candidato, pero ahora ha perdido la memoria", ha añadido.