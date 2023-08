El Partido Popular trabaja para conseguir el 'sí' de CC y PNV tras el giro de Vox. 

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha anunciado este lunes que la formación de centroderecha ya trabaja para conseguir los apoyos de Coalición Canaria (CC) y de Unión del Pueblo Navarro (UPN), así como los del Partido Nacional Vasco (PNV) para una posible investidura de Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista concedida esta mañana en la cadena 'COPE' ha expresado que espera contar con un acuerdo con los dos primeros "en las próximas horas", ya que ha destacado que el partido canario guarda una buena relación con el PP en las islas, lo que favorecía que ambas formaciones identificaran puntos de acuerdo; al tiempo que exploran vías para avanzar en el diálogo con la formación de Andoni Ortuzar.

El PP reacciona así al guante echado por Vox este domingo. La formación de extrema derecha decidió renunciar a entrar en un gobierno de la mano del partido de Feijóo, al no querer ser un obstáculo para que otros grupos del hemiciclo pudiesen brindar su apoyo a los 'populares'. Vox lanzó un comunicado en el que señalaba que su objetivo era evitar "el peligro de que Pedro Sánchez sea investido presidente de la mano de todos los enemigos de España" con el apoyo de los que "quienes pretender destruir los fundamentos de la Constitución", expresaron en referencia a ERC, Junts, PNV y EH Bildu.

Antes de la votación de la investidura, tendrá lugar la elección de los cargos de la Mesa del Congreso de los Diputados, encargada de ordenar el debate y gestionar las iniciativas que se registran en la Cámara. Las conversaciones para llegar a un acuerdo sobre el partido que debe hacerse con la presidencia de la Mesa -todos los diputados deben escribir un nombre en un papel que después es depositado en una urna- son interpretadas como el preludio para la futura investidura, que en función de la postura que tomen los partidos nacionalistas puede reeditar un gobierno de Pedro Sánchez o, por el contrario, llevar a Feijóo al Palacio de la Moncloa por primera vez.

El apoyo del PNV sería clave para investir a Feijóo

Al ser preguntado por esta cuestión, Bendodo ha asegurado que el PP "no renuncia a ninguna batalla", de manera que la posibilidad de ceder un asiento en este órgano a Vox a cambio de su apoyo externo a un gobierno de Feijóo no está sobre la mesa. De acuerdo con sus explicaciones, las conversaciones con la representante de CC en el Congreso, Cristina Valido, irían más avanzadas. En la última semana, la portavoz se había abierto a apoyar al candidato que tuviese los apoyos suficientes, ya fuera Sánchez o Feijóo, con el objetivo de no bloquear políticamente al país.

Los líderes de UPN habían manifestado su apoyo expreso a Feijóo a pesar de que le invitaban a asumir que con el contexto político actual no era posible que su investidura prosperara. Este lunes, el presidente del partido, Javier Esparza, reiteraba en público su apoyo al líder 'popular' con el que habría mantenido una conversación telefónica este domingo para estudiar "el nuevo escenario que se abre tras el anuncio de Vox" que multiplica las posibilidades de que Feijóo se presente a una investidura.

En cambio, el Partido Nacionalista Vasco se había decantado por respaldar al líder socialista tras condenar los acuerdos del PP con Vox en diferentes regiones del territorio. Ahora, el pasado al lado de Vox podría alterar las tornas y propiciar un gobierno de centroderecha apoyado en socios puntuales, como ya hiciera Mariano Rajoy en su última legislatura. Los 'populares' confían en que sea así y subrayan que "son circunstancias distintas para los que se posicionaron desde el principio". El presidente del PP expresó el domingo su voluntad para lograr un "consenso amplio y constitucional" que Bendodo ha traducido como un pacto en el que los diferentes socios se sientan "cómodos".

Las cinco formaciones sumarían 177 escaños, lo que les haría contar con una mayoría absoluta y en consecuencia, con apoyos suficientes para hacer que prospere la investidura de Feijóo sin necesidad de llegar a un acuerdo con el PSOE, que se ha cerrado en banda a un "gran acuerdo" a la alemana (Große Koalition). Bendodo ha destacado que ahora el PP es el partido que cuenta con más apoyos, al tener 170 confirmados y trabaja por sumar dos en las próximas horas; mientras el PSOE se enreda en conversaciones con el partido de Puigdemont y el presidente del Gobierno en funciones disfruta de unas vacaciones familiares en Marruecos, ha reprochado.