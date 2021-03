El bloqueo del canal de Suez provocará sobrecostes a empresas y mayor precio

El bloqueo del canal de Suez durante una semana provocará sobrecostes a las empresas a corto y medio plazo y, aunque los efectos sobre el consumidor final no van a ser muy acusados, puede haber moderados retrasos en entregas y aumento de precios finales de algunos productos. Así lo recoge el informe elaborado por Cámara Valencia "El bloqueo del Canal de Suez tensiona nuevamente las cadenas de suministro de la industria valenciana y europea", que señala que desde el punto de vista del suministro, la industria química, textil y del metal son las principales ramas industriales valencianas afectadas por el retraso y/o escasez directa de materias primas y semimanufacturas.

Este martes los convoyes de barcos que habitualmente transitan en ambas direcciones por el canal de Suez retomaron su actividad, después de que la vía marítima quedara finalmente desbloqueada el lunes por la tarde cuando fue reflotado el portacontenedores "Ever Given", que estuvo encallado desde el día 23 de marzo creando una gran congestión.

El bloqueo ha paralizado durante una semana la práctica totalidad de las relaciones comerciales entre la Comunitat Valenciana y Asia, cuyo volumen asciende a 8.811 millones de euros entre exportaciones (2.318 millones) e importaciones (6.498), según datos de 2020, lo que representa el 16,4% del total del comercio exterior de la región. La mayor parte (86%) de las relaciones comerciales con Asia se realizan vía marítima, y es el canal de Suez la ruta utilizada, por lo que el bloqueo vivido provoca un parón de casi todas las relaciones comerciales con esta zona geográfica, siendo las importaciones las más afectadas.

Cerca de 28.000 empresas valencianas tuvieron relaciones comerciales con los países asiáticos en 2020, de las cuales tres cuartas partes eran importadoras. En los últimos años el número de empresas que comercian con Asia ha sido creciente, sobre todo, entre las importadoras. El 25% del tráfico marítimo del puerto de Valencia se realiza con Asia y tiene como ruta principal el canal de Suez.

Consecuencias para las empresas

A corto y medio plazo las empresas van a sufrir un sobrecoste que acabarán repercutiendo en los precios finales, debido al aumento de los costes del transporte marítimo, los retrasos y la escasez de materias primas y semimanufacturas (semiconductores sobre todo) y de contenedores para su transporte, que podría provocar cortes en el suministro para el proceso de fabricación. Asimismo, la tendencia al alza de los precios de los suministros desde principios de año se va a intensificar en las próximas semanas, suponiendo un sobrecoste para las empresas.

No obstante, los precios del petróleo y del gas finalmente no se han visto presionados al alza, gracias al rápido desbloqueo del canal y a la tímida recuperación de la actividad económica en Europa. Los efectos sobre el consumidor final no van a ser muy acusados, pero sí puede haber moderados retrasos en entregas de productos y aumento de precios finales a medio plazo de algunos productos.

Las industrias afectadas

Las ramas industriales valencianas más afectadas por el retraso de materias primas y suministros procedentes de Asia son la química ((sulfatos, carbonatos, ácidos, compuestos aminados, materias colorantes), el plástico (placas, hojas, láminas) y el caucho (caucho natural), la textil (tejidos, fibras, hilados, cáñamo de manila), los aparatos eléctricos tipo transformadores eléctricos, y el metal (hierro sobre todo).

El clúster de la cerámica (baldosas cerámicas) y la industria química anexa (pigmentos, esmaltes) y agroalimentaria (cárnicas, lácteos, vinícolas, y panadería) son los sectores exportadores a Asia más afectados por el bloqueo, pero también la industria de la cosmética, otro sector de la química (polímeros) y las empresas dedicadas a la venta de desechos de papel o metal. De forma colateral otras actividades productivas como el transporte por carretera y terrestre, los distribuidores mayoristas y el puerto de Valencia van a verse afectados.

El puerto de Valencia, al igual que otros puertos de España como el de Barcelona o Algeciras, van a ver notablemente distorsionada su actividad en las próximas semanas con un descenso del número de barcos de carga y descarga a corto plazo (un 25% del tráfico tienen como destino u origen Asia), pero también una mayor congestión del tráfico a los pocos días de abrirse el canal, para lo cual ya ha establecido medidas de contingencia. Cámara Valencia considera que la relativa rapidez con la que se ha procedido a desbloquear el canal de Suez amortiguará los efectos negativos y reducirá significativamente los niveles de incertidumbre en todos los ámbitos del comercio internacional.