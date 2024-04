David Broncano ficha por RTVE tras un polémico contrato

David Broncano ya tiene luz verde para fichar por TVE. La contratación de un programa como La Resistencia por parte del ente público ha estado en el aire las últimas semanas porque la nueva presidenta interina, Concepción Cascajosa, no lo planteó la semana pasada en el Consejo de Administración de este jueves, al que no ha asistido la expresidenta Elena Sánchez. Hoy se pone fin al culebrón y el contrato sigue adelante para las dos próximas temporadas por 28 millones de euros. Tras la segunda temporada se podrá cancelar si en seis meses no alcanza una cuota de pantalla del 7,5 %, según han precisado otras fuentes del Consejo de Administración de RTVE a Efe. En la reunión extraordinaria de este miércoles también se contempla votar la contratación de Arturo Valls con el programa 'That's my jam' y la renovación de 'El Cazador'.

Un polémico contrato

La forma en cómo contratar al presentador de 'La Resistencia' en Movistar+ por parte del ente público está siendo un quebradero de cabeza por los términos en los que se iba a firmar dicho contrato. Dos años por 14 millones cada uno era lo que se iba a decidir en la reunión del Consejo del 26 de marzo, pero los desencuentros por la gestión del fichaje costaron el puesto a dos de las partes enfrentadas -el director de Contenidos, José Pablo López, y la expresidenta Elena Sánchez-, y la decisión sobre Broncano quedó aparcada.

La propuesta consistía en contratar por dos años un programa similar a 'La Resistencia', aunque el contrato se podría cancelar al término del primer año si no alcanzaba el 7,5 % de cuota de pantalla. Ya no se trataba de un contrato de tres años, como planteó en una primera propuesta la Dirección de Contenidos en un Consejo anterior, el del 11 de marzo: tres temporadas, a razón de unos 14 millones anuales también, con lo que el total eran alrededor de 42 millones. Esa propuesta tampoco se llegó a votar porque la mayoría de los consejeros, entres ellos la propia presidenta, no estaba de acuerdo con ella.

La semana pasada tampoco salió porque Cascajosa no ha planteado ninguna propuesta de contratación, aunque se esperaba que pudiera mantenerse en la última que había encima de la mesa, antes de ser elegida presidenta interina: dos años y 14 millones por cada uno de ellos.

Una propuesta sobre la que se habían mostrado en contra los tres consejeros del PP, y que no gustaba tampoco a José Manuel Martín Medem (consejero elegido en su momento a propuesta de Unidas Podemos, pero vinculado al PCE, hoy integrado en Sumar), ni a la propia Elena Sánchez, a quien el tema le ha costado su cese.

Elena Sánchez, que se enfrentó por esta cuestión al Comité de Dirección, y especialmente al director de Contenidos, también destituido en el mismo Consejo en que ella dejo de ser presidenta, se decantaba por la contratación de Broncano de un año en todo caso y marcando unos objetivos de audiencia. Medem también es de la misma opinión, pero además quiere que los programas se elaboren con la coproducción de TVE.

De esta forma, y con estos planteamientos, parecía también difícil que la votación saliera adelante a pesar de la ausencia de Elena Sánchez, ya que si se hubieran mantenido en sus posturas ella y Medem, la votación sólo podría haber contado con los votos favorables de Cascajosa, el del consejero del PSOE Ramon Colom, el del PNV y el de un cuarto elegido por Podemos.