Bruselas propone elevar los aranceles al cereal ruso hasta los 95 euros por tonelada

La Comisión Europea sigue endureciendo su postura hacia Rusia y tras mantener las particulares condiciones comerciales de las que disfruta una asediada Ucrania, Bruselas ha decidido plantar cara a Mosu proponiendo elevar los arances a las importaciones de cereales rusos y bielorrusos hasta los 95 euros por tonelada. Esto afectaría no solo al trigo, sino también al maíz, la cebada y el mijo. El objetivo no es otro que evitar que los beneficios de estas ventas se desvíen a financiar los ataques rusos contra Ucrania. De esta forma, el ejecutivo comunitario presidido por Ursula von der Leyen confirma lo adelantado el jueves. Además del mencionado arancel, las autoridades europeas han puesto sobre la mesa un segundo arancel del 50% destinado a oleaginosas y aceites vegetales de estos países.

Fuentes comunitarias han indicado que en la actualidad el arancel es cero para las importaciones rusas de maíz, oleaginosas y del trigo de alta calidad, que se utiliza para consumo humano. Según esas fuentes, a todas las importaciones rusas y bielorrusas de los productos afectados por la medida hoy anunciada se les aplicaba hasta ahora o un arancel cero o uno muy bajo. En este sentido, han advertido que establecer el arancel de 95 euros por tonelada a los cereales supondrá un incremento en el precio de entre el 45 y el 50%.

Bruselas precisó en un comunicado que los aranceles propuestos hoy son "suficientemente altos para suprimir" las importaciones de Rusia y Bielorrusia a la Unión Europea, pero no afectarán a las exportaciones de Moscú y Minsk a terceros países. Por tanto, las mercancías rusas y bielorrusas que transiten por el club comunitario y tengan como destino final un país no perteneciente a la UE no se verán afectadas por las medidas presentadas este viernes.

La Comisión Europea ha señalado que con los nuevos aranceles pretende evitar la desestabilización del mercado de la Unión "mediante cualquier futura reorientación significativa de productos de cereales rusos hacia el mercado" comunitario, así como hacer frente a las exportaciones rusas de cereal producido en Ucrania y del que Moscú se ha apropiado "ilegalmente". Además, se busca impedir que Rusia utilice los ingresos de sus exportaciones a los Veintisiete para financiar la guerra de agresión contra Ucrania.

1.300 millones en cereal ruso en 2023

La Comisión ha detallado que en 2023 Rusia exportó a la UE productos afectados por los aranceles presentados hoy "por valor de unos 1.300 millones de euros". Von der Leyen ha declarado que "proponemos la imposición de aranceles sobre estas importaciones rusas para mitigar el creciente riesgo para nuestros mercados y agricultores. Reducirán la capacidad de Rusia de explotar a la UE en beneficio de su maquinaria de guerra". La política alemana ha agregado que también se mantiene el compromiso de los Veintisiete para preservar la seguridad alimentaria global, dado que no afectan a las mercancías en tránsito con destino final en países terceros.

Por su parte, Bruselas ha justificado los aranceles a Bielorrusia por los "estrechos vínculos políticos y económicos" del país con Rusia y para evitar que Moscú utilice ese Estado vecino para esquivar los nuevos aranceles. Las medidas arancelarias tendrán que ser adoptadas por el Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, por mayoría cualificada. Una vez adoptadas, se aplicarán de manera inmediata.