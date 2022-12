Gortázar defiende la regulación de las criptos pero "sufrirán un gran cambio". 

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha asegurado este jueves que las criptomonedas no van a desaparecer a pesar de la crisis en la que están inmersas y ha augurado que volverán a tener un papel protagonista una vez sometidas a regulación. "Algunos de mis colegas creen que las criptomonedas van a desaparecer, pero yo no lo creo. No van a desaparecer, pero van a sufrir un gran cambio", ha subrayado el máximo directivo de CaixaBank durante su participación en el evento "Reinvent Forum", organizada en CosmoCaixa por la asociación internacional Qorus.

Gortázar ha señalado que las criptomonedas están ahora en crisis por su uso especulativo, pero ha destacado que son "un verdadero valor refugio" y "accesibles" para aquellos que cuentan con monedas inestables. Tras recordar que a lo largo de la historia siempre se han dado casos de "actividad ilegales" vinculadas a las finanzas, el directivo ha asegurado que este es el caso de la polémica que envuelve ahora a las criptomonedas.

A su juicio, el golpe que están recibiendo ahora las criptos en el mercado desacelerará su crecimiento en los mercados, "pero no va a eliminarlas de la faz de la tierra". En este contexto, el consejero delegado de CaixaBank ha abogado por profundizar en la regulación de estas divisas tecnológicas y en la protección de los consumidores, de manera que se garantice que estos entienden los riesgos de este producto.

Las divisas tecnológicas ganarán protagonismo

El directivo ha destacado también que la crisis de las criptomonedas dará más tiempo a los "actores estables" del mercado financiero para ponerse al día. Todo ello ayudará, a su juicio, a que las criptomonedas puedan jugar un rol importante en el mercado financiero.

Por otra parte, Gortázar se ha mostrado convencido de que en la segunda parte de esta década, hacia el 2028, la moneda digital de la Unión Europea será una realidad. "Creo que hay una alta probabilidad de que sea así", ha dicho, y ha ofrecido, a continuación, la ayuda de CaixaBank para avanzar en la adopción de esta moneda de la mejor manera posible.

El evento 'From Vision to Execution' reúne hoy y mañana en Barcelona a directivos y representantes del sector bancario internacional con la vista puesta en la reinvención de los servicios financieros para avanzar hacia un mundo más sostenible y tecnológico. En el encuentro se presentarán las principales novedades en finanzas y las tendencias de la banca minorista.