Calviño defiende un control adecuado del fondo UE que no impida la inversión

El Gobierno tiene la vista puesta en las ayudas de la UE para sortear la crisis del coronavirus. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido este lunes un control "adecuado" de los fondos europeos, que logre una gestión ágil de los proyectos sin hacer "imposible las inversiones". "No se trata de cerrar de tal manera todos los sistemas que no se puedan absorber los fondos", ha argumentado en una entrevista en Telecinco -que recoge Efe- al ser preguntada sobre las críticas al sistema de gestión de las ayudas europeas.

Calviño también ha defendido que el plan de ayudas a empresas de 11.000 millones de euros aprobado el pasado viernes "no es una subasta", y ha admitido que se "sorprendió" de que "Unidas Podemos se posicionara en esa dinámica tan fuerte de defensa de los empresarios", aunque "bienvenido sea".

Con respecto a la restricción de estas ayudas a determinados sectores, la vicepresidenta ha señalado que evaluará la situación para determinar "si hay que recoger más o menos" ámbitos, porque la voluntad del Gobierno es "gestionar bien el dinero público y que llegue de verdad a las empresas que lo necesitan".

El pasado fin de semana, Calviño aseguró que la crisis en Cataluña y Madrid no afectará a la "hoja de ruta" de los fondos europeos, aunque advierte que la estabilidad política "siempre es un factor positivo" para la atracción de inversiones y el crecimiento económico. En una entrevista que publicaba este domingo La Vanguardia, Calviño sostiene que las turbulencias políticas que afectan a estas dos comunidades no tienen por qué afectar la gestión de los fondos europeos. A su juicio, "no afecta en absoluto a nuestra hoja de ruta. Estamos trabajando para terminar de perfilar el plan trabajado con la Comisión Europea, con miras a poder presentarlo antes de que termine este trimestre".

Calviño, que en una entrevista en La Sexta Noche este sábado, sí que lamentó de forma más explícita todas las noticias políticas de la semana (en torno a la moción de censura en Murcia y la respuesta de Madrid de convocar elecciones anticipadas), prefiere centrarse ahora en los pasos para poner en marcha la recuperación y espera que se apruebe el paquete de ayudas como está previsto en el mes de junio y que en la segunda parte del año se pueda disponer ya de estos recursos adicionales.

En todo caso, agrega la ministra, "nosotros ya previmos en los presupuestos generales del Estado para este año un volumen muy importante de inversiones, alineado absolutamente con el plan, y seguimos adelante con nuestra hoja de ruta de reformas. El Gobierno de España precisamente en este momento es un elemento que da mucha estabilidad a nuestro país". Nadia Calviño no obvia que la estabilidad política "es un factor positivo para la atracción y la movilización de inversiones y para el crecimiento económico, lo que no hemos visto en Cataluña en los últimos años" y resalta que "todos tenemos un interés compartido en tener un marco lo más estable posible".

Los esfuerzos deben centrarse en las prioridades comunes, apunta a continuación, y las cita: "Luchar contra la pandemia, proteger el tejido productivo y el empleo y poner en marcha el plan de recuperación", recoge Efe. Tras aseverar que el Gobierno ha evitado "una caída del PIB del 25% y la destrucción de tres millones de empleos", Nadia Calviño cree que el "diálogo institucional" con el gobierno catalán es "muy correcto" y recuerda que el pasado jueves intercambió mensajes con Pere Aragonès, al que califica como "presidente en funciones" sobre el "paquete de ayudas que iba a aprobarse".