Campa (EBA) asegura que el impuesto no afectará a la solvencia de los bancos

El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manual Campa, ha roto una lanza a favor del sistema financiero europeo, durante un desayuno organizado por el Forum Europa. El presidente de la EBA ha señalado que, a pesar del contexto macroeconómico de incertidumbre económica, con una crisis económica que se está gestionando, con una guerra a la puerta de Europa y un cambio en las políticas económicas de los bancos centrales hacia la normalización de los tipos, el punto de partida del sector financiero es bueno. En ese sentido, Campa ha recordado que la ratio de capital de los bancos europeos es bueno, siendo uno de los más altos en los últimos años, con unos altos niveles de liquidez. "Las políticas de provisiones siguen siendo prudentes y la rentabilidad de los bancos se están recuperando, con un 8% de media sobre recursos propios", ha aseverado.

Durante el encuentro, le ha preguntado sobre el impuesto especial a la banca, que deberán cargar este año. Para el presidente de la EBA tiene legitimidad en el sentido que ha contado con el apoyo del Parlamento. En su opinión, este impuesto no afectará al solvencia de los bancos españoles, aunque sí ha reconocido que tendrá un impacto en los resultados. "El impuesto tendrá un coste para los bancos españoles", ha sentenciado.

Campa ha recordado que la EBA está a punto de lanzar los test de estrés para publicarlos en el mes de julio, "lo que dará una mejor visión sobre cómo están los bancos en Europa". Al respecto, ha recordado que estos test de estrés no son un ejercicios de predicción, pero sí de confianza. Campa ha defendido su aplicación ya que como ha recordado "tienen interés, en el sentido de que son utilizados por los analistas, que descargan información y nos hacen preguntas de cómo están construidos". Para Campa estos test tienen el objetivo de dar más información e intentar prever aquellas vulnerabilidades. "En definitiva, es un ejercicio de solvencia", insiste Campa.

Durante su intervención, Campa ha puesto énfasis en el riesgo climático, que para la institución es uno de los riesgos "fundamentales a analizar".

Bonus y dividendos

El sueldo de los banqueros y porcentaje del beneficio que destinan las entidades al dividendo también han centrado la intervención del presidente de la EBA. En relación al primero, Campa se ha referido a un informe que la institución publicó correspondiente al ejercicio 2021. Según el organismo, crece un 73% el número de banqueros con sueldos millonarios. Campa ha explicado que este incremento está influido por dos factores. El primero, "por el Brexit, que trajo banqueros a Europa que estaban acostumbrados a mejores salarios", y por otro lado "la pandemia de Covid, cuando muchas entidades suspendieron el bonus".

Campa ha evitado entrar en valoraciones si este sueldo es elevado o no, ya que corresponde a los accionistas de la entidad juzgarlo. Desde nuestra perspectiva no es que el banquero gane mucho o poco si no que "este sueldo esté en línea con el perfil de riesgo de la entidad, por eso hay un parte fija y otra variable". En cuanto al 'pay out' éste debería depender de los riesgos y las proyecciones del banco de "cuánto dinero el banco necesita y cuánto puede distribuir. Lo lógico sería que aquellos bancos que sean más vulnerables no distribuyan".

Durante su intervención, Campa ha mencionado a los criptoactivos, que tiene muchos usos, comerciales, donde es muy difícil entender cuál es su negocio y que este sea sostenible, por lo tanto es difícil justificar sus valoraciones. Por este motivo, Campa ha explicado que la actitud del regulador es de prudencia, de no recomendar. Aquí Campa hace una distinción entre aquellos usos que son legítimos, como con las monedas digitales.