La casa prefabricada barata con diseño minimalista que te ayudará a ahorrar energía

El boom por las casas prefabricadas no deja de crecer. Cada vez son más los propietarios que se deciden por una de estas viviendas debido a su bajo coste y a su eficiencia energética. En el mercado existe un amplio catálogo de inmuebles de este tipo, en el que se puede encontrar diferentes formatos y total de habitaciones según las necesidades de cada uno. Ahora, se puede adquirir una casa de este tipo por menos de 40.000 euros y tenerla lista para disfrutar con un montaje e instalación que solo necesita un día.

No es la casa prefabricada más barata del mercado, puesto que puede encontrarse otras cuyo precio de venta no supera los 10.000 euros, pero sí es una de las más novedosas. La compañía estadounidense Vika Living es la propietaria de este modelo, una casa que puede emplearse para vivir de forma semipermanente o bien para ampliar el espacio extra en una vivienda. Tal y como informan en su web, se trata de "viviendas flexibles" que ofrecen comodidad y, sobre todo, seguridad.

Esta vivienda, con fácil montaje y cuya instalación no requiere más de un día, está a la venta principalmente para constructores y promotores, pero también puede adquirirse como particular. En total, ofrece una superficie de 14 metros cuadrados y sus paredes cuentan con amplias ventanas que permiten la entrada de luz natural y facilita la ventilación. Vika One está diseñada con un estilo minimalista y moderno.

En la distribución de su pequeño espacio, dispone de cocina con fregadero, estufa, nevera y espacio para el almacenaje. Además, cuenta con baño completo, con ducha e inodoro. La cabaña se ha diseñado con la incorporación de suministro de agua, energía y residuos, así como sistemas de bajo consumo que ayudarán a sus propietarios a ahorrar en la factura de la luz.

La vivienda cumple con los propósitos a nivel sostenible, puesto que es capaz de almacenar energía y dispone de opciones para el manejo de agua dulce y residual. Los materiales que se han empleado para su construcción son fibra de vidrio y espuma.

¿Cuánto cuesta la instalación de una casa prefabricada?

En su catálogo, la empresa de casas prefabricadas de Estados Unidos ofrece este modelo de vivienda con diferentes acabados. Los precios de cada modelo son variados, pero el más sencillo cuesta 42.000 euros. El propietario que quiera adquirir esta casa para mudarse, deberá incluir como gastos extra 1.100 euros y la entrega e instalación de la casa, cuyo precio oscila entre los 2.500 y los 4.900 euros.

Aunque la casa solo está disponible a la venta en Estados Unidos, la compañía anuncia en su página web que pronto realizará envíos fuera del país por lo que esta vivienda prefabricada podría instalarse en los terrenos de España en un breve periodo de tiempo.